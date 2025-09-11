شناور سازی قشم 1 - مس کرمان 0 ؛ زور حسین خانی به حق دوست نرسید
شناور سازی قشم در بندرعباس با یک گل مس کرمان را شکست داد.
به گزارش ایلنا، در چارچوب هفته سوم رقابتهای لیگ دسته اول فوتبال کشور، تیم شناورسازی قشم در ورزشگاه خانگی خود میزبان مس کرمان بود و در نهایت با تک گل میلاد جهانی موفق شد سه امتیاز حساس این دیدار را کسب کند.
شاگردان داود حقدوست که در هفته گذشته شکست تلخی را تجربه کرده بودند، با انگیزه بالایی وارد میدان شدند و با این برد توانستند جمع امتیازات خود را به عدد ۶ برسانند تا پشت سر هوادار تهران در رده دوم جدول قرار گیرند.
در آن سوی میدان، مس کرمان با این شکست همچنان تنها یک امتیاز دارد و در انتهای جدول باقی مانده است. شرایط شاگردان فرزاد حسینخانی بحرانیتر از قبل شده و آنها برای خروج از منطقه خطر به امتیازگیری در هفتههای آینده نیاز فوری دارند.
این دیدار با حمایت پرشور هواداران قشمی برگزار شد و پیروزی خانگی شیرینی را برای شناورسازی به ارمغان آورد تا آنها تبدیل به یکی از مدعیان جدی لیگ شوند.