خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

شناور سازی قشم 1 - مس کرمان 0 ؛ زور حسین خانی به حق دوست نرسید

شناور سازی قشم 1 - مس کرمان 0 ؛ زور حسین خانی به حق دوست نرسید
کد خبر : 1684699
لینک کوتاه کپی شد.

شناور سازی قشم در بندرعباس با یک گل مس کرمان را شکست داد.

به گزارش ایلنا، در چارچوب هفته سوم رقابت‌های لیگ دسته اول فوتبال کشور، تیم شناورسازی قشم در ورزشگاه خانگی خود میزبان مس کرمان بود و در نهایت با تک گل میلاد جهانی موفق شد سه امتیاز حساس این دیدار را کسب کند.

شاگردان داود حقدوست که در هفته گذشته شکست تلخی را تجربه کرده بودند، با انگیزه بالایی وارد میدان شدند و با این برد توانستند جمع امتیازات خود را به عدد ۶ برسانند تا پشت سر هوادار تهران در رده دوم جدول قرار گیرند.

در آن سوی میدان، مس کرمان با این شکست همچنان تنها یک امتیاز دارد و در انتهای جدول باقی مانده است. شرایط شاگردان فرزاد حسین‌خانی بحرانی‌تر از قبل شده و آن‌ها برای خروج از منطقه خطر به امتیازگیری در هفته‌های آینده نیاز فوری دارند.

این دیدار با حمایت پرشور هواداران قشمی برگزار شد و پیروزی خانگی شیرینی را برای شناورسازی به ارمغان آورد تا آن‌ها تبدیل به یکی از مدعیان جدی لیگ شوند.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی