نفت و گاز گچساران 1 - نود ارومیه 0 ؛ اولین برد فصل فکری در گام سوم

به گزارش ایلنا، در چارچوب هفته سوم رقابت‌های لیگ دسته اول فوتبال، تیم نفت و گاز گچساران موفق شد با یک گل در دقایق پایانی، نود ارومیه را شکست دهد و اولین برد فصل خود را به دست آورد.

نیمه نخست این دیدار گلی در بر نداشت اما در نیمه دوم محمود فکری با یک تصمیم هوشمندانه، مهدی قلیچ‌خانی را به زمین فرستاد و این بازیکن چند دقیقه بعد با یک ضربه دقیق گل برتری تیمش را به ثمر رساند.

نود ارومیه که پس از جدایی سرمربی خود ابراهیم اشکش در شرایط روحی خاصی قرار داشت، تا دقایق پایانی امیدوار به کسب یک امتیاز بود اما نتوانست از آخرین موقعیت خطرناک خود استفاده کند. دروازه‌بان نفت و گاز با واکنشی دیدنی این موقعیت را مهار کرد تا سه امتیاز کامل برای شاگردان فکری ثبت شود.

با این نتیجه، نفت و گاز گچساران پنج امتیازی شد و در جدول رده‌بندی چند پله صعود کرد، در حالی که نود ارومیه با چهار امتیاز در میانه جدول باقی ماند.

