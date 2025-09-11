نیروی زمینی 1 - پالایش نفت بندرعباس 0 ؛ سه امتیاز ارزشمند خانگی توسط شاگردان یزدی

به گزارش ایلنا، تیم فوتبال نیروی زمینی تهران تحت هدایت داریوش یزدی در هفته سوم لیگ دسته اول فوتبال کشور توانست با برتری ۱-۰ برابر پالایش نفت بندرعباس به یک پیروزی ارزشمند دست یابد و چند پله در جدول رده‌بندی صعود کند.

این تیم در همان دقایق ابتدایی بازی روی حرکت تند و تیز یونس دلفی و ضربه دقیق او در دقیقه ۶ به گل رسید و نیمه نخست را با برتری به رختکن رفت.

در نیمه دوم، پالایش نفت بندرعباس صاحب بهترین موقعیت برای بازگشت به بازی شد اما پنالتی این تیم توسط صادق بارانی هدر رفتن و علی کردانی سنگربان نیروی زمینی آن را مهار کرد تا امیدهای شاگردان ابراهیم صادقی برای جبران نتیجه از بین برود.

نیروی زمینی با مدیریت خوب بازی در دقایق پایانی توانست این برتری را حفظ کند و سه امتیاز حساس این مسابقه را به حساب خود واریز نماید. این نتیجه باعث شد تیم داریوش یزدی جایگاهش را در جدول بهبود بخشد و با کسب 6 امتیاز به رده ددوم جدول صعود کند و پالایش نفت بندرعباس نیز اولین شکست خود را متحمل شود تا هم چنان در امتیاز 4 باقی بماند

