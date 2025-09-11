حسینی: قضاوت عادلانه در بازی مقابل تراکتور اهمیت بسیاری دارد

به گزارش ایلنا، سیدمجتبی حسینی در آستانه مسابقه آلومینیوم مقابل تراکتور در هفته سوم لیگ برتر اظهار داشت: طی دو هفته ابتدایی فصل جدید علی‌رغم اینکه نمایش خوبی داشتیم، امتیازی نگرفتیم، اما در تعطیلات سعی کردیم هم از نظر روحی و هم از نظر بدنی بچه‌ها را خیلی خوب برای بازی با تراکتور آماده کنیم.

وی در مورد تقابل با تیمی که فصل گذشته به قهرمانی در لیگ برتر رسید، خاطر نشان کرد: می‌دانیم با چه تیمی بازی داریم. تراکتور بهترین تیم ایران، قهرمان لیگ برتر، قهرمان سوپرجام و یکی از پرطرفدارترین و باامکانات‌ترین باشگاه‌هاست که همه شاخصه‌های یک تیم بزرگ را دارد.

سرمربی تیم آلومینیوم اراک همچنین تأکید کرد: شناخت کافی نسبت به آنها داریم و همیشه بازی‌های خوبی مقابل تیم تراکتور انجام دادیم، اما باید بدانیم مقابل چنین تیم‌ها و بازیکنان باکیفیتی مرتکب اشتباه نشویم، چون نفراتی در آن تیم هستند که از کوچک‌ترین موقعیت‌ها بهترین استفاده را می‌کنند.

حسینی در ادامه یادآور شد: امیدوارم فردا هر دو تیم بازی خیلی خوب و باکیفیتی را انجام بدهند و با توجه به اینکه هر دو تیم فصل را خوب شروع نکردند، حساسیت خیلی زیادی بر بازی حاکم است.

وی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه با توجه به اشتباهات داوری علیه آلومینیوم طی هفته‌های گذشته، نگرانی در این زمینه ندارند، گفت: امیدوارم همه عوامل اجرایی این مسابقه و به‌ویژه داوران محترم بازی بهترین عملکردشان را داشته باشند تا خدای نا کرده تصمیمات تیم داوری و VAR تأثیری روی روند کاری و نتیجه دو تیم نگذارد.

سرمربی تیم فوتبال آلومینیوم اراکه در پایان تصریح کرد: تأکید می‌کنم با توجه به شرایط هر دو تیم، نقش قضاوت عادلانه در این بازی خیلی اهمیت دارد. امیدوارم داور محترمِ این بازی بهترین نفر در زمین باشد.

