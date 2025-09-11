نویدکیا: تعطیلات لیگ به نفع سپاهان نیست
محرم نویدکیا میگوید در تعطیلات شرایط تاکتیکی دلخواهشان را نداشتند.
به گزارش ایلنا، در شرایطی که سپاهان بعد از شکست برابر پرسپولیس به دنبال بازگشت به مسیر موفقیت است، این تیم در یکی از حساسترین بازیهای هفته باید در سیرجان مقابل گلگهر قرار بگیرد. دیداری که برای هر دو تیم اهمیت زیادی دارد و سه امتیاز آن میتواند مسیرشان در ادامه لیگ را تغییر دهد.
محرم نویدکیا سرمربی تیم فوتبال سپاهان در نشست خبری پیش از دیدار با گلگهر سیرجان گفت: هر دو تیم بازی قبلی خود را از دست دادهاند و به سه امتیاز بازی فردا نیاز دارند. ما فردا با یک تیم خوب با سرمربی، کادر و بازیکنان خوب گلگهر بازی داریم و به نظرم این مسابقه، بازی فوقالعاده سختی است.
او ادامه داد: در این چند وقت بازیکنان ملیپوش را در اختیار نداشتیم اما سعی کردیم از لحاظ جسمانی شرایط را بهتر کنیم. تمرینات خوبی انجام دادیم و امیدوارم فردا بحثهای تاکتیکی را منضبط انجام دهیم و نتیجه خوبی کسب کنیم.
نویدکیا درباره وضعیت فنی و تاکتیکی تیم گلگهر یادآور شد: میدانیم گلگهر و تیمهای تارتار منظم هستند و کارهای دفاعی را خوب انجام میدهند. بازیکنان این تیم در دو بازی قبلی در بحثهای هجومی نیز خوب کار کردند و فردا احتمالاً بازی جذابی بین دو تیم برگزار شود.
سرمربی سپاهان در مورد تعطیلات لیگ و اینکه آیا این تعطیلات بر شرایط تیمش مثبت بود یا منفی، توضیح داد: اگر در این تعطیلات بازیکنانمان را در اختیار داشتیم، این تعطیلی به ما کمک میکرد. به هر حال، از لحاظ تاکتیکی به دلیل نبود بازیکنان ملیپوش، روند دلخواهمان انجام نشد اما در نهایت این تأخیرها برای لیگ جذاب نیست. به نظرم وقتی بازیها منظم باشد، برای تیمها بهتر است. البته بحث ملی مهم است و نمیتوان به فیفادی و برنامههای تیم ملی ایراد گرفت و باید به تیم ملی اهمیت داد.
او درباره محرومان و مصدومان سپاهان اضافه کرد: محمد دانشگر به دلیل اخراج در بازی مقابل پرسپولیس از مسابقه فردا محروم است. از سوی دیگر دو بازیکن مصدوم دیگر داریم که پزشکان در حال تلاش هستند آنها را به بازی برسانند.
نویدکیا تأکید کرد: همه بازیکنان را به همراه خود به این سفر آوردهایم زیرا بعد از بازی به اردن میرویم و اگر بازیکنان آماده شوند، در بازی فردا از آنها استفاده میکنیم وگرنه آنها را در بازی اردن استفاده میکنیم.
سرمربی سپاهان درباره بازیهای سخت ابتدای فصل هم گفت: به هر حال بازیهای ابتدای فصل در قرعه ما، سخت و سنگین است. البته خوب است که خیلی خوب خودمان را محک بزنیم اما بازیهای سخت در اوایل فصل از لحاظ امتیازی ممکن است در طول فصل اذیت کند. امیدوارم در بازیهای اول فصل بتوانیم امتیازات خوبی جمع کنیم زیرا بعد از هفتههای اول، از نظر شرایط بازی به وضعیت بهتری خواهیم رسید.