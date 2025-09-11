تارتار: سپاهان برای قهرمانی در سه جام بسته شده است

به گزارش ایلنا، مهدی تارتار سرمربی تیم گل‌گهر سیرجان در کنفرانس خبری پیش از دیدار با تیم سپاهان حضور یافت تا به سوالات پیرامون این مسابقه پاسخ دهد.

او در ابتدای صحبتهایش گفت: به تیم سپاهان خوشامد میگویم. امیدوارم میزبان خوبی برای آنها باشیم. در رابطه با بازی فردا، به نظرم بازی خوبی خواهد بود. باتوجه به کیفیت دو تیم و زمین خوب سیرجان، دو تیم امکان خواهند داشت بازی خوبی انجام خواهند داد.

وی افزود: تمرینات بسیار خوبی انجام دادیم و وقفه پیش آمده به ما کمک کرد تا تیم هماهنگ شود. تنها مشکل ما این است که بازیکنان ملی‌پوش اضافه نشده اند. امیدوارم آنها اضافه شوند تا نتیجه خوب توأم با نتیجه بگیریم.

او درباره تقابل با سپاهان عنوان کرد: برای بازی فردا بچه‌ها انگیزه بسیار خوبی دارند و من شخصا به آنها باور دارم. با یکی از تیمهای خوب و باکیفیت بازی داریم و میدانیم آنها برای قهرمانی در سه جام بسته شدند اما شاید از نظر بودجه قابل قیاس نباشیم اما از لحاظ کیفیت تیمی و فردی چیزی را کم نداریم.

مهدی تارتار از هواداران تیمش درخواست کرد: از هواداران میخواهم استادیوم را پر کنند و به کمک ما بیایند تا انگیزه بیشتری داشته باشیم.

سرمربی گل‌گهر درباره غایبان تیمش گفت: یکی دو مصدوم داریم اما اسمشان را نمی‌آورم. بستگی به نظر کادر پزشکی دارد.

تارتار در خصوص جایگاه تیمش اظهار داشت: شما بودجه‌ها را قیاس کنید متوجه میشوید. پنج تیم هستند بودجه چند برابری دارند و مشخصا آنها برای قهرمانی بسته شدند اما ما تمام تلاش خود را برای کسب پیروزی خواهیم کرد. ما تیم خوب و با ساختار و با امکانات هستیم اما فقط بحث بودجه است که قابل قیاس نیست.

او درباره وضعیت تیمش عنوان کرد: امیدوارم هواداران این مسئله را درک کنند اما فوتبال قابل پیشبینی نیست. ما فصل گذشته نتایج خوبی کسب کردیم و البته چند بازیکن بسیار خوب از ما جدا شدند و بازیکنان خوبی هم اضافه شدند. پنجره ما باز است و تلاش می‌کنیم بازیکنانی جذب کنیم.

