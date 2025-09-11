خبرگزاری کار ایران
بازگشت دو داور الیت به چرخه لیگ برتر

بیژن حیدری و امیر عرب براقی توانستند تست های آمادگی جسمانی داوری را پشت سر بگذارند.

به گزارش ایلنا،  دو داور برجسته فوتبال ایران، بیژن حیدری و امیر عرب‌براقی، با موفقیت تست‌های آمادگی جسمانی را پشت سر گذاشتند و از این پس می‌توانند در مسابقات لیگ برتر و سایر رقابت‌های داخلی به قضاوت بپردازند.

این دو داور که در دو هفته ابتدایی فصل جاری لیگ برتر به دلیل مصدومیت و عدم موفقیت در گذراندن آزمون آمادگی جسمانی غایب بودند، پس از پشت سر گذاشتن دوره بهبودی و آمادگی، در اختبار مجدد کمیته داوران شرکت کردند.

این آزمون که روز پنجشنبه، بیستم شهریور ماه ۱۴۰۴  برگزار شد، شاهد حضور سیفی‌آذر (مسئول آمادگی جسمانی داوران کشور)، علی خسروی (عضو کمیته داوران) و قهرمان نجفی (نماینده دپارتمان داوری) بود. حیدری و عرب‌براقی با عملکردی قابل قبول، تمامی مراحل تست را با موفقیت به اتمام رساندند.

با این حساب،  قضاوت این دو داور بین‌المللی در ادامه فصل بدون هیچ مانعی صورت خواهد گرفت و شاهد حضور مجدد آن‌ها در میادین خواهیم بود.

