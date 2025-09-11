اسم بزرگ تضمینی برای حضور در جام جهانی نیست

به گزارش ایلنا، توماس توخل پس از پیروزی قاطعانه ۵ بر صفر مقابل صربستان در رقابت‌های انتخابی جام جهانی ۲۰۲۶، از نمایش بازیکنان جوان تیم ملی انگلیس تمجید کرد و با صراحت گفت که در مسیر انتخاب نفرات نهایی، تنها عملکرد و شایستگی مهم خواهد بود نه سابقه یا شهرت. سرمربی آلمانی انگلیس تأکید کرد آماده است تصمیمات «شجاعانه‌ای» اتخاذ کند تا توازن، رقابت و انگیزه در ترکیب سه‌شیر حفظ شود.

توخل در نشست خبری پس از بازی بلگراد گفت: «من همیشه شجاع هستم، این را می‌دانید. پیش از این هم تصمیمات جسورانه‌ای گرفتیم. ما تنها ۲۱ بازیکن به اردو دعوت کردیم تا رقابت واقعی ایجاد شود. اگر در اردو هستی، باید در بهترین فرم، بهترین رفتار و بهترین عملکردت باشی. بودن در تیم ملی یک امتیاز است و باید برای حفظ جایگاهت بجنگی.»

او با تأکید بر لزوم انعطاف‌پذیری در برابر غیبت احتمالی ستاره‌ها افزود: «اگر یک بازیکن بزرگ نتواند در تورنمنت حاضر باشد، باید راه‌حل داشته باشیم. اگر در اردویی نباشد، باز هم باید راه‌حل پیدا کنیم. تمرکز ما باید روی کسانی باشد که آماده‌اند بهترین نسخه از خود و بهترین هم‌تیمی ممکن باشند. فوتبال یک ورزش تیمی است و مقابل صربستان ما یک نمایش تمام‌عیار از کار تیمی دیدیم.»

در غیاب جود بلینگام، فیل فودن و کول پالمر، توخل با اعتماد به جوانانی مثل مورگان راجرز، نونی مادوئکه و آدام وارتون مسیر جدیدی برای نسل آینده گشوده است. راجرز در نقش شماره ۱۰ عملکردی خیره‌کننده داشت و با یک پاس تماشایی گل مادوئکه را ساخت؛ موضوعی که حالا جایگاه ستاره‌های بزرگ را نیز در خطر قرار داده است.

این رویکرد توخل پیامی روشن برای آینده تیم ملی انگلیس است؛ فرصتی واقعی برای جوان‌ها جهت اثبات خود و بازسازی ترکیبی تازه‌نفس و پویا برای حضور موفق در جام جهانی ۲۰۲۶. با ادامه رقابت‌های انتخابی، تصمیمات شجاعانه سرمربی آلمانی ممکن است مسیر انگلیس به سمت موفقیت را رقم بزند.

