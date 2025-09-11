خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

حضور دو بازیکن هاکی روی یخ جوانان دختر در لیگ مجارستان

حضور دو بازیکن هاکی روی یخ جوانان دختر در لیگ مجارستان
کد خبر : 1684667
لینک کوتاه کپی شد.

دو بازیکن هاکی روی یخ ایران به لیگ مجارستان ملحق شدند.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی انجمن هاکی روی یخ انجمن هاکی روی یخ فدراسیون اسکی و ورزش های زمستانی، در ادامه طرح راهبردی توسعه بلند مدت هاکی روی یخ ایران، دو بازیکن دختر زیر بیست سال اینده دار کشورمان با عقد قرارداد رسمی به جمع لژیونر های هاکی روی یخ پیوستند.

درسا رحمانی از تهران و سارینا خسروی از اصفهان بازیکنان زیر بیست سال هاکی روی یخ ایران برای نخستین بار به لیگ هاکی روی یخ کشور مجارستان تیم Rampage Veszprem پیوستند.

حضور دو بازیکن هاکی روی یخ جوانان دختر در لیگ مجارستان

این دو بازیکن که از استعدادهای شاخص تیم‌های ملی پایه هستند، پس از درخشش در مسابقات داخلی و اردوهای تیم ملی، مورد توجه تیم‌های خارجی قرار گرفته و برای نخستین بار فرصت حضور در لیگ معتبر هاکی روی یخ خارج از کشور را به دست آورده‌اند.

پیوستن این بازیکنان جوان به جمع لژیونرها را می‌توان گامی مهم در مسیر توسعه هاکی روی یخ بانوان ایران دانست؛ چرا که تجربه بین‌المللی آن‌ها می‌تواند نقش بسزایی در ارتقای سطح فنی تیم‌های ملی و افزایش انگیزه سایر بازیکنان ایفا کند.

این برای نخستین بار است که بازیکنان دختر زیر بیست سال در لیگ هاکی روی یخ ایران به عنوان لژیونر در کشوری دیگر به بازی خواهند پرداخت. پیش از این عسل حیدری در رده بزرگسالان بانوان، به تیمی در کشور سوئد پیوسته بود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی