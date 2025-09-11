حضور دو بازیکن هاکی روی یخ جوانان دختر در لیگ مجارستان

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی انجمن هاکی روی یخ انجمن هاکی روی یخ فدراسیون اسکی و ورزش های زمستانی، در ادامه طرح راهبردی توسعه بلند مدت هاکی روی یخ ایران، دو بازیکن دختر زیر بیست سال اینده دار کشورمان با عقد قرارداد رسمی به جمع لژیونر های هاکی روی یخ پیوستند.

درسا رحمانی از تهران و سارینا خسروی از اصفهان بازیکنان زیر بیست سال هاکی روی یخ ایران برای نخستین بار به لیگ هاکی روی یخ کشور مجارستان تیم Rampage Veszprem پیوستند.

این دو بازیکن که از استعدادهای شاخص تیم‌های ملی پایه هستند، پس از درخشش در مسابقات داخلی و اردوهای تیم ملی، مورد توجه تیم‌های خارجی قرار گرفته و برای نخستین بار فرصت حضور در لیگ معتبر هاکی روی یخ خارج از کشور را به دست آورده‌اند.

پیوستن این بازیکنان جوان به جمع لژیونرها را می‌توان گامی مهم در مسیر توسعه هاکی روی یخ بانوان ایران دانست؛ چرا که تجربه بین‌المللی آن‌ها می‌تواند نقش بسزایی در ارتقای سطح فنی تیم‌های ملی و افزایش انگیزه سایر بازیکنان ایفا کند.

این برای نخستین بار است که بازیکنان دختر زیر بیست سال در لیگ هاکی روی یخ ایران به عنوان لژیونر در کشوری دیگر به بازی خواهند پرداخت. پیش از این عسل حیدری در رده بزرگسالان بانوان، به تیمی در کشور سوئد پیوسته بود.

