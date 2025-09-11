فرزانه توسلی به استقلال پیوست

به گزارش ایلنا به نقل از رسانه رسمی باشگاه استقلال، فرزانه توسلی، دروازه‌بان نامدار، پرافتخار و ملی‌پوش فوتسال بانوان ایران، با عقد قراردادی رسمی به تیم فوتسال بانوان استقلال پیوست.

توسلی که از او به عنوان «بانوی آهنین دروازه‌ها» و یکی از بهترین دروازه‌بان‌های تاریخ فوتسال بانوان ایران یاد می‌شود، سابقه‌ای درخشان در قهرمانی آسیا، حضور در تیم ملی و لیگ برتر کشور دارد و از این پس با پیراهن آبی به میدان خواهد رفت.

