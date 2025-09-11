خبرگزاری کار ایران
فرزانه توسلی به استقلال پیوست
فرزانه توسلی، دروازه‌بان تیم ملی فوتسال ایران، به تیم استقلال تهران پیوست.

به گزارش ایلنا به نقل از رسانه رسمی باشگاه استقلال، فرزانه توسلی، دروازه‌بان نامدار، پرافتخار و ملی‌پوش فوتسال بانوان ایران، با عقد قراردادی رسمی به تیم فوتسال بانوان استقلال پیوست.

توسلی که از او به عنوان «بانوی آهنین دروازه‌ها» و یکی از بهترین دروازه‌بان‌های تاریخ فوتسال بانوان ایران یاد می‌شود، سابقه‌ای درخشان در قهرمانی آسیا، حضور در تیم ملی و لیگ برتر کشور دارد و از این پس با پیراهن آبی به میدان خواهد رفت.

