اتحادیه فوتبال انگلیس اعلام کرد باشگاه چلسی به دلیل ۷۴ مورد تخلف احتمالی تحت پیگرد قرار گرفته است.

به گزارش ایلنا، باشگاه چلسی به‌صورت رسمی از سوی اتحادیه فوتبال انگلیس با ۷۴ مورد تخلف احتمالی مواجه شده که عمده این تخلفات مربوط به پرداخت‌های غیرشفاف و ناقض مقررات به ایجنت‌ها، واسطه‌ها و اشخاص ثالث در بازه زمانی فصل ۲۰۱۰-۱۱ تا فصل ۲۰۱۵-۱۶ است. این موارد شامل نقض قوانین مرتبط با ساختار سرمایه‌گذاری در بازیکنان نیز می‌شود.

بر اساس بیانیه منتشر شده، این اتهامات پس از تحقیقات گسترده‌ای که در ادامه بررسی‌های حسابرسی و شفاف‌سازی‌های صورت گرفته توسط مالکان جدید باشگاه انجام شده، مطرح شده‌اند. 

مالکیت چلسی در بازه زمانی وقوع این تخلفات بر عهده رومن آبراموویچ، سرمایه‌دار روس بود که در سال ۲۰۲۲ باشگاه را به کنسرسیومی تحت رهبری تاد بولی و شرکت کلرلک کپتال واگذار کرد.

در واکنش به این اتهامات، باشگاه چلسی با انتشار بیانیه‌ای تأکید کرد که فرآیند اطلاع‌رسانی به نهادهای ذی‌ربط را بلافاصله پس از انتقال مالکیت آغاز کرده است: «در جریان بررسی‌های دقیق پیش از تکمیل فرآیند خرید، گروه مالک جدید متوجه مواردی از گزارش‌های مالی ناقص در خصوص تراکنش‌های گذشته و احتمال نقض برخی مقررات اتحادیه فوتبال شد. پس از تکمیل انتقال مالکیت، باشگاه بلافاصله این موارد را به تمام نهادهای نظارتی مرتبط از جمله اتحادیه فوتبال گزارش داد.»

در ادامه این بیانیه آمده است: «باشگاه در طول این فرآیند سطح بی‌سابقه‌ای از شفافیت را از خود نشان داده و دسترسی کامل به اسناد و داده‌های تاریخی باشگاه را در اختیار نهادهای مسئول قرار داده است.»

باشگاه چلسی تا ۱۹ سپتامبر فرصت دارد به این اتهامات پاسخ دهد. این پرونده در ادامه بررسی‌های مشابهی است که پیش‌تر در جریان فروش باشگاه و ارزیابی دقیق سوابق مالی تحت نظارت نهادهای فوتبالی و مالیاتی بریتانیا آغاز شده بود. این تخلفات احتمالی می‌تواند عواقب جدی مالی یا انضباطی برای آبی‌های لندن به همراه داشته باشد.

