واقعا خیلی عاشق یامال هستم!

به گزارش ایلنا، نیکی نیکول که در سال‌های اخیر به یکی از چهره‌های مطرح موسیقی لاتین تبدیل شده، در جریان مراسم برند «دسیگوال» در بارسلونا، برای اولین‌بار به‌طور رسمی رابطه‌اش با لامین یامال را تأیید کرد. او درباره این موضوع گفت: «خیلی عاشق هستم، خیلی خوشحالم، خیلی راضی‌ام.»

این رابطه از ماه جولای و همزمان با جشن تولد ۱۸ سالگی پرزرق‌وبرق یامال آغاز شد. نیکول یکی از مهمانان این جشن بود و همین ماجرا باعث شد شایعات درباره ارتباط آن‌ها شدت بگیرد. مدتی بعد، یامال نیز در مراسم تولد نیکول شرکت کرد و رابطه‌شان وارد مرحله‌ای جدی‌تر شد.

نیکی نیکول که اکنون بیشتر وقت خود را در کاتالونیا می‌گذراند، در گفتگو با خبرنگاران فاش کرد که یامال و خواننده معروف دیگر، روسالیا، به او یاد داده‌اند که چطور به زبان کاتالان «دوستت دارم» بگوید: «یاد گرفتم بگم 'تِ اِستیمو'!»

محبوبیت لامین یامال در بارسلونا و در سطح بین‌المللی، باعث شده که این رابطه زیر ذره‌بین رسانه‌ها باشد. اخیراً نیکو ویلیامز، هم‌تیمی یامال در تیم ملی اسپانیا، در یک ویدیو طنزآمیز فاش کرد که یامال بارها به قفل صفحه گوشی‌اش نگاه می‌کرده و لبخند می‌زده و با شوخی گفته: «چرا لبخند می‌زنی داداش؟ داری به گوشیت نگاه می‌کنی! معلومه که عاشقه!»

با توجه به اینکه یامال یکی از آینده‌دارترین بازیکنان بارسلونا و تیم ملی اسپانیاست، و نیکول هم از هنرمندان پرطرفدار آمریکای جنوبی به شمار می‌رود، این رابطه به یکی از موضوعات داغ رسانه‌ها در دنیای فوتبال و موسیقی تبدیل شده است.

