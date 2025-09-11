بلیت فروشی دیدار حساس پرسپولیس آغاز شد

به گزارش ایلنا، سرخپوشان ایران، برای دیدار با تیم فولاد از هفته سوم لیگ برتر خلیج فارس از ساعت ۱۹ شنبه میزبان حریف خود خواهند بود.

بلیت فروشی این مسابقه از ساعت ۱۲ و ۳۰ دقیقه امروز، ۲۰ شهریور ۱۴۰۴ آغاز می‌شود. فروش بلیت در ۲۴ ساعت ابتدایی، فقط با در اختیار داشتن کارت هواداری پرسپولیس امکان‌پذیر خواهد بود. پس از این مدت عموم علاقمندان و هواداران پرسپولیس می‌توانند بلیت این دیدار را با تخفیف ۳۰ درصدی، تهیه کنند.

بازی پرسپولیس و فولاد به دلیل تقابل دوباره یحیی گل‌محمدی با سرخپوشان جذابیت‌های خاص خودش را دارد و هواداران سرخ‌های تهرانی امیدوارند به دومین پیروزی خود در این فصل دست پیدا کنند.

