اسکوچیچ: تراکتور آماده نمایش مقتدرانه است

به گزارش ایلنا، دراگان اسکوچیچ پیش از ظهر امروز، پنجشنبه ۲۰ شهریورماه در نشست خبری پیش از دیدار با آلومینیوم اراک اظهار داشت: مثل همیشه برای این بازی به خوبی آماده شده‌ایم. سعی کرده‌ایم تیم را به بهترین نحو مهیا کنیم و تمرینات خوبی انجام داده‌ایم. البته شروع خوبی در دو هفته ابتدایی لیگ نداشتیم و وقفه اردوی تیم ملی باعث شد همه بازیکنان در اختیار تیم نباشند؛ این موضوع برای باشگاه‌ها مشکل‌ساز است.

سرمربی تراکتور ادامه داد: من از بازیکنان راضی هستم و انتظار بازی بهتری داریم. فرصت داشتیم بازیکنان جدید را با سیستم خود هماهنگ کنیم و انتظار دارم شاهد بازی خوبی باشیم. آلومینیوم تیمی بهتر از نتایجش است. ما جایگاه خودمان را می‌دانیم و برای برد به میدان می‌رویم. بعد از بازی سوپرجام و قهرمانی کمی افت کردیم، اما به توانایی‌های خود واقف هستیم و تلاش می‌کنیم دوباره روی دور پیروزی قرار بگیریم.

اسکوچیچ خاطرنشان کرد: من از امتیازات دو هفته اول راضی نبودم. نقاط ضعف ما دیده شد، اما نقاط قوت هم داشتیم. هفته گذشته موقعیت‌های زیادی ایجاد کردیم که اگر یکی از آن‌ها به گل تبدیل می‌شد، شرایط متفاوت بود. در ایران نتیجه‌گرایی حاکم است؛ اگر یک توپ گل می‌شد، اکنون این بحث‌ها مطرح نبود. با این حال نگران تیم نیستم. آلومینیوم را به خوبی آنالیز کرده‌ایم. این تیم از برخی تیم‌هایی که امتیازات زیادی گرفته‌اند، بهتر است. ما تیم خوب و توانمندی داریم و این را به همه نشان خواهیم داد.

وی در پاسخ به سوالی درباره ترکیب تیم گفت: در مورد ترکیب چیزی نمی‌گویم، اما تمام بازیکنانم آماده هستند و ملی‌پوشان نیز کاملاً در شرایط مطلوب به سر می‌برند.

سرمربی تراکتور درباره وضعیت نقل‌وانتقالات تیم توضیح داد: مطمئناً نسبت به فصل قبل نیمکت بهتری داریم و بازیکنان بیشتری برای رسیدن به ترکیب تلاش می‌کنند. نقل‌وانتقالات آسانی نبود؛ ۱۰ روز قبل از آغاز پنجره، جنگ رخ داد و کار سختی برای جذب بازیکن خارجی داشتیم. نخواستم مالک ولخرجی باشم که بازیکنان ۳۵ ساله صرفاً برای اسم و شهرتشان جذب شوند. ما منطقی عمل کردیم و بازیکنانی با سن و سال مناسب آوردیم که در اواخر فوتبالشان نباشند.

سرمربی تراکتور افزود: وقتی با بازیکنان خارجی مذاکره می‌کردیم، تجربه زندگی در ایران نداشتند و جذب آن‌ها دشوار بود. خیلی‌ها به دلایل خانوادگی نیامدند. با این حال بازیکنانی جذب کردیم که انگیزه بالایی دارند و برای فوتبال تلاش می‌کنند. ما نمی‌خواستیم صرفاً بازیکنانی بیاوریم که تنها برای پول آمده‌اند. البته بازیکنان پرآوازه برای لیگ ایران جذاب هستند، اما بازیکنان ۳۷ یا ۴۰ ساله که در تیم‌های زیادی بازی کرده‌اند، معمولاً انگیزه چندانی ندارند. برای ما مهم است بازیکنان خارجی با انگیزه و اشتیاق برای اثبات خود به تیم بیایند.

وی در خصوص جذب «مارکو یوهانسون» دروازه‌بان سوئدی تراکتور، گفت: قطعاً دلیل جذب این بازیکن این است که فکر می‌کنیم می‌تواند به ما کمک کند. گزینه‌های مختلفی داشتیم، اما برخی دروازه‌بانان به دلیل مشکلات خانوادگی یا نداشتن تمایل به حضور در ایران نیامدند و برخی دیگر مشکلات فنی داشتند. مارکو در آلمان بازی کرده، عضو باشگاه هامبورگ بوده و به تیم‌های مختلف آلمانی قرض داده شده است. البته من پیشگو نیستم، اما انتظار زیادی از او دارم و می‌دانم تلاش خواهد کرد.

سرمربی تراکتور در پایان یادآور شد: سال گذشته تیم‌هایی بودند که تا پنج بار بازیکنان خارجی خود را تغییر دادند. ما در این مسیر دقت بیشتری داشتیم.

انتهای پیام/