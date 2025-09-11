خبرگزاری کار ایران
مسی کمتر از رونالدو زحمت نکشیده است

مارکو فن‌باستن، ستاره پیشین فوتبال هلند، در مناظره‌ای تلویزیونی با رود گولیت، این ادعا که کریستیانو رونالدو بیشتر از لیونل مسی تلاش کرده را رد کرد.

به گزارش ایلنا، دو اسطوره فوتبال هلند در برنامه‌ای از شبکه Ziggo Sport درگیر بحثی جنجالی درباره لیونل مسی و کریستیانو رونالدو شدند. رود گولیت، کاپیتان سابق آث‌میلان و تیم ملی هلند، در این گفتگو از سخت‌کوشی رونالدو تمجید کرد و گفت او به‌خاطر تعهد و تلاش بی‌وقفه‌اش، الگوی تمام‌عیاری برای نسل جوان است.

گولیت در بخشی از صحبت‌هایش گفت:«مسی یا رونالدو؟ به نظر من کریستیانو رونالدو الگوی محضی است برای تمام کودکان، به‌خاطر سخت‌کوشی‌اش. مسی یک نابغه ذاتی است، شبیه دیه‌گو مارادونا. اما رونالدو با کار سخت خودش را بالا کشید.»

با این حال، مارکو فن‌باستن که سابقه هدایت تیم ملی هلند و بازی برای میلان را در کارنامه دارد، در پاسخ گفت: «رونالدو تلاش کرده، اما آیا فراموش می‌کنیم که مسی هم هنوز در سطح اول فوتبال بازی می‌کند؟ این مرد ۳۸ ساله است. او هم دقیقاً به اندازه رونالدو برای ورزشش زندگی کرده و تلاش کرده. شما نمی‌توانید بدون کار سخت، در این سن و سال هنوز در اوج باشید و فوتبال را در این سطح بازی کنید.»

این مناظره در شرایطی شکل گرفت که هر دو فوق‌ستاره هنوز در حال گلزنی برای باشگاه و تیم ملی هستند. لیونل مسی قرار است پس از تعطیلات ملی با اینتر میامی مقابل شارلوت در لیگ MLS به میدان برود، در حالی که کریستیانو رونالدو و النصر نیز در لیگ حرفه‌ای عربستان مقابل الخلود صف‌آرایی خواهند کرد.

با وجود اختلاف نظرها بر سر اینکه کدام‌یک «بهترین تاریخ» فوتبال هستند، اظهارات فن‌باستن نشان می‌دهد که حتی استعدادهای ذاتی هم بدون تلاش و نظم مستمر نمی‌توانند بیش از دو دهه در صدر بمانند.

