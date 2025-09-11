خبرگزاری کار ایران
ایوان تونی:

لیگ عربستان هم‌سطح لیگ برتر است!

لیگ عربستان هم‌سطح لیگ برتر است!
کد خبر : 1684485
ایوان تونی، مهاجم سابق برنتفورد، در اظهاراتی بحث‌برانگیز مدعی شد لیگ حرفه‌ای عربستان با لیگ برتر انگلیس هم‌سطح است و تیم الاهلی می‌تواند در صورت حضور در جزیره، برای قرار گرفتن در جمع چهار تیم برتر رقابت کند.

به گزارش ایلنا، ایوان تونی که تابستان گذشته از برنتفورد جدا شد و به الاهلی عربستان پیوست، حالا در مصاحبه‌ای با گاردین مدعی شده که سطح رقابت در لیگ حرفه‌ای عربستان برابر با لیگ برتر انگلستان است. این مهاجم انگلیسی در نخستین فصل حضورش در خاورمیانه موفق شد ۲۳ گل در لیگ به ثمر برساند و به همراه الاهلی، قهرمانی در لیگ قهرمانان آسیا و سوپرجام عربستان را تجربه کند.

تونی در بخشی از صحبت‌هایش گفت:«رونالدو سراسر جهان بازی کرده و احتمالاً خیلی بیشتر از من می‌داند. من فقط در لیگ برتر، چمپیونشیپ و دسته‌های پایین‌تر انگلیس بازی کرده‌ام. اما از نظر من، لیگ عربستان با لیگ برتر در یک سطح قرار دارد. اگر الاهلی در لیگ برتر حضور داشت، رقابت می‌کردیم و به جمع چهار تیم اول خیلی نزدیک می‌شدیم.»

او در ادامه با اشاره به کیفیت بازیکنان حاضر در عربستان تأکید کرد: «این یک لیگ باکیفیت است و نباید به آن با دیده تحقیر نگاه کرد. دیدیم که الهلال در جام باشگاه‌های جهان مقابل منچسترسیتی قرار گرفت و آن‌ها را شکست داد.»

ستاره پیشین برنتفورد که در کنار بازیکنانی مانند ریاض محرز و روبرتو فیرمینو خط حمله قدرتمندی در الاهلی تشکیل داده بود، تنها دو گل کمتر از کریستیانو رونالدو، بهترین گلزن لیگ عربستان در فصل گذشته، به ثمر رساند. در آغاز فصل جدید نیز او نقش کلیدی در قهرمانی الاهلی در سوپرجام عربستان ایفا کرده است.

اظهارات تونی در حالی منتشر شده که پیش از این نیز کریستیانو رونالدو بارها تأکید کرده بود که لیگ عربستان باید جزو پنج لیگ برتر دنیا محسوب شود و حتی از لیگ‌های فرانسه و آمریکا سطح بالاتری دارد. اما ادعای تونی مبنی بر هم‌سطح بودن لیگ عربستان با لیگ برتر انگلستان، می‌تواند جنجال تازه‌ای را در محافل فوتبالی ایجاد کند.

