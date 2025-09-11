به گزارش ایلنا، فرانکو ماستانتونو، پدیده ۱۸ ساله آرژانتینی که تابستان امسال به رئال مادرید پیوست، در جریان شکست ۱-۰ مقابل اکوادور در ترکیب تیم ملی کشورش با پیراهن شماره ۱۰ به میدان رفت. این نخستین باری بود که ماستانتونو پیراهن افسانه‌ای شماره ۱۰ را به تن کرد؛ نمادی که در فوتبال آرژانتین همواره با نام‌هایی چون دیه‌گو مارادونا و لیونل مسی گره خورده است.

ماستانتونو با سن ۱۸ سال و ۲۷ روز، حالا جوان‌ترین بازیکن تاریخ آرژانتین است که این شماره را به تن کرده؛ رکوردی که پیش از این در اختیار مارادونا بود. اسطوره فقید فوتبال جهان نخستین‌بار در سال ۱۹۷۹ و در سن ۱۸ سال و ۹ ماه و ۳ روز پیراهن شماره ۱۰ آرژانتین را پوشیده بود.

لیونل اسکالونی، سرمربی تیم ملی آرژانتین، در کنفرانس خبری پس از بازی درباره تصمیمش برای واگذاری این شماره مهم به ماستانتونو گفت: «قرار بود تیاگو آلمادا شماره ۱۰ را بپوشد، اما به خاطر وضعیت جسمانی‌اش ترجیح دادیم ریسک نکنیم و بازی نکند. به همین دلیل پیراهن شماره ۱۰ را به فرانکو دادیم.»

ماستانتونو که در ژوئن گذشته در سن ۱۷ سال و ۲۹۶ روز اولین بازی ملی‌اش را انجام داده بود، با درخشش در ترکیب تیم ملی و عملکرد تحسین‌برانگیز در رئال مادرید، به یکی از پدیده‌های بزرگ فوتبال جهان تبدیل شده است. این بازیکن سابق ریورپلاته، حالا امید اصلی خط میانی تیم ژابی آلونسو به شمار می‌رود و به احتمال زیاد، در بازی بعدی رئال مادرید مقابل رئال سوسیه‌داد نیز در ترکیب اصلی قرار خواهد گرفت.

ماستانتونو در سال ۲۰۲۵ مسیر فوق‌العاده‌ای را طی کرده و از این پس، باید با بار انتظاری که پوشیدن شماره ۱۰ آرژانتین به‌دنبال دارد، روبه‌رو شود؛ باری که تنها بزرگ‌ترین‌های تاریخ فوتبال از عهده آن برآمده‌اند.

