بن وایت:
گیوکرش یک هیولاست؛ او برای گلزنی زندگی میکند!
مدافع آرسنال که سابقه همتیمی بودن با ویکتور گیوکرش در برایتون را دارد، معتقد است این مهاجم سوئدی میتواند خریدی موفق برای تیم آرتتا باشد.
به گزارش ایلنا، آرسنال تابستان امسال با پرداخت ۷۳.۵ میلیون یورو (معادل ۶۳.۴ میلیون پوند) ویکتور گیوکرش را از اسپورتینگ لیسبون جذب کرد تا توان هجومی تیم میکل آرتتا را تقویت کند.
مهاجم سوئدی در ۱۰۲ بازی برای نماینده پرتغال ۹۷ گل به ثمر رسانده و حالا دوباره به فوتبال انگلیس برگشته، جایی که پیشتر برای برایتون، کاونتری و سوانزی هم بازی کرده بود.
بن وایت که در سالهای حضور گیوکرش در برایتون با او همتیمی بود، حالا در گفتوگویی با وبسایت رسمی آرسنال فاش کرده پیش از نهایی شدن این انتقال با گیوکرش صحبت کرده و از همان زمان آینده درخشانی برای او متصور بوده است. او گفت: «من و ویکتور خیلی خوب همدیگر را میشناسیم. چند سال در برایتون با هم بازی کردیم، شاید سه یا چهار سال، و همان موقع مشخص بود که او قرار است به چیز بزرگی برسد. از لحظهای که به برایتون آمد و وارد تیم زیر ۲۱ سال شد، کاملاً مشخص بود که کیفیت خاصی دارد.»
وایت در ادامه افزود: «جالب است که چطور مسیر زندگی آدمها پیش میرود. ما هر دو به تیمهای مختلف قرض داده شدیم و حالا بعد از پیمودن مسیرهایی کاملاً متفاوت، دوباره همتیمی شدیم. پیش از امضای قراردادش با او صحبت کردم، ولی خیلی مختصر. فقط به او گفتم که از حضور در آرسنال لذت خواهد برد، البته فکر میکنم خودش هم این را میدانست.»
مدافع ملیپوش انگلیسی همچنین از قدرت و تواناییهای گلزنی گیوکرش تمجید کرد و گفت: «او یک هیولاست! برای گلزنی زندگی میکند. یک تهدید دائمی است. وقتی مقابلش بازی میکنی، بهتر است راهش را سد نکنی چون خودش تو را کنار میزند! حضور فیزیکیاش فوقالعاده است و اینکه قبلاً در فوتبال انگلیس بازی کرده خیلی کمکش میکند. خیلی از بازیکنها که به لیگ برتر میآیند، هیچ تجربهای از فوتبال اینجا ندارند و همین باعث میشود با مشکل روبهرو شوند. ولی ویکتور خوب میداند که شرایط اینجا چطور است. در کاونتری بازی کرده، من هم بازیهای زیادی با او در برایتون داشتم. پس کاملاً با فضای این لیگ و سبک مدافعان آشناست.»