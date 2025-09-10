همتیمی سابق مسی در اولین تمرین استقلال (عکس)
ستاره جدید استقلال با استقبال گرم همتیمیها اولین جلسه تمرینی خود را برگزار کرد.
به گزارش ایلنا، منیر الحدادی، مهاجم نامآشنای مراکشی-اسپانیایی و خرید جدید و پر سر و صدای باشگاه استقلال، امروز پس از امضای قرارداد رسمی، اولین جلسه تمرینی خود را با آبیپوشان پایتخت برگزار کرد و مورد استقبال گرم همتیمیهایش قرار گرفت.
این بازیکن باتجربه که سابقه درخشان حضور در تیم بارسلونا و پوشیدن پیراهن تیم ملی اسپانیا را در کارنامه خود دارد، از لحظه ورود به تهران، توجه گسترده هواداران و کارشناسان فوتبال ایران را به خود جلب کرده است. حضور الحدادی در جمع آبیها نه تنها از نظر فنی، بلکه از لحاظ انگیزشی برای کل تیم و هواداران، یک اتفاق بزرگ و تحولآفرین محسوب میشود.
حدادی که صبح امروز وارد پایتخت شد، بلافاصله راهی باشگاه استقلال گردید. پس از استقبال صمیمانه مسئولان باشگاه، او قرارداد دو ساله خود را به امضا رساند. وی سپس بدون اتلاف وقت راهی محل تمرین تیم شد تا هرچه سریعتر با شرایط تیمی و تاکتیکهای کادر فنی آشنایی پیدا کند. نکته جالب توجه، حرکت نمادین او در تصویر رسمی با نشان دادن عدد چهار بود که از همین ابتدا کریخوانی جذابی را برای رقبای سنتی استقلال آغاز کرد.
هواداران استقلال نیز از هماکنون با شور و اشتیاق فراوان، در شبکههای اجتماعی حضور فعالی دارند و در انتظار اعلام شماره پیراهن مهاجم جدید خود هستند. بسیاری از آنها معتقدند که پیوستن الحدادی میتواند فصل جدید لیگ برتر را برای استقلال به یکی از هیجانانگیزترین و پرگلترین فصول تاریخ این باشگاه تبدیل کند.
اضافه شدن بازیکنی در سطح منیر الحدادی با سابقه حضور در لالیگا، نه تنها تیم استقلال را از نظر تاکتیکی و فنی در جایگاه بالاتری قرار میدهد، بلکه بدون شک توجه رسانههای خارجی را نیز به این تیم معطوف خواهد ساخت. این اتفاق میتواند مسیری را هموار کند که استقلال در فصول آتی، در صورت کسب جام و البته ایفای تعهدات مدیران باشگاه نسبت به بازیکنان، به مقصدی جذابتر برای جذب ستارههای بزرگ دیگر تبدیل شود.