به گزارش ایلنا، در جریان دیدار روز ۲۴ اوت بین رئال مادرید و رئال اوویدو در ورزشگاه کارلوس تارتیه، یکی از هواداران تیم میزبان حرکاتی نژادپرستانه علیه کیلیان امباپه، ستاره فرانسوی رئال مادرید انجام داد و به‌سرعت توسط پلیس شناسایی و بازداشت شد.

بر اساس گزارش مارکا، این حادثه در دقیقه ۳۷ بازی و درست پس از گل اول امباپه رخ داد؛ جایی که فرد مذکور از روی سکوهای میزبان با تقلید صدای میمون و انجام حرکاتی توهین‌آمیز، هدف خود را آشکار کرد.

پلیس ملی اسپانیا با استناد به تصاویر تلویزیونی و ویدیوهای منتشرشده در شبکه‌های اجتماعی، هویت این فرد را شناسایی کرده و او را به اتهام «جنایت علیه تمامیت اخلاقی» و «نفرت‌پراکنی» بازداشت کرد. پرونده او هم‌اکنون به شعبه اول دادگاه تحقیقاتی اوویدو ارجاع شده است.

این اتفاق در حالی رخ داده که نگرانی‌ها نسبت به روند رسیدگی به نژادپرستی در فوتبال اسپانیا افزایش یافته است. بازیکنانی مانند وینیسیوس جونیور بارها هدف حملات نژادپرستانه قرار گرفته‌اند و در یکی از پرونده‌ها، فرد مجرم به حبس محکوم شد. همچنین مهاجم اتلتیک بیلبائو، ایناکی ویلیامز، در یکی از موارد پیشین هدف توهین‌های نژادپرستانه قرار گرفت.

لیگ حرفه‌ای فوتبال اسپانیا بلافاصله پس از پایان مسابقه، این اتفاق را گزارش کرده و تأکید کرده که انتشار وسیع تصاویر در تلویزیون و شبکه‌های اجتماعی باعث شناسایی سریع متهم شده است. طبق قانون مبارزه با خشونت، نژادپرستی، بیگانه‌هراسی و تعصب در ورزش، این فرد ممکن است با جریمه‌ای بین ۶۰ هزار تا ۶۵۰ هزار یورو و ممنوعیت ورود به استادیوم‌ها روبه‌رو شود.

این پرونده همچنین به دادستانی ویژه حفاظت کیفری از برابری و مقابله با تبعیض ارجاع شده که تخصصش رسیدگی به جرایم مرتبط با نفرت‌پراکنی است. بر اساس قانون جزای اسپانیا، محکومیت نهایی می‌تواند تا سه سال حبس به همراه داشته باشد.

انتهای پیام/