منیر الحدادی: با استقلال می‌خواهیم کارهای بزرگی انجام دهیم
خرید جدید آبی ها پس از ورود به تهران گفت استقلال باشگاهی تاریخی است و او با انگیزه‌ای ویژه برای موفقیت‌های بزرگ به این تیم پیوسته است.

به گزارش ایلنا، منیر الحدادی، مهاجم اسپانیایی– مراکشی و خرید جدید تیم فوتبال استقلال، امروز پس از ورود به تهران به‌طور رسمی از سوی باشگاه معرفی شد. او ابتدا در فرودگاه امام خمینی  مورد استقبال مسئولان باشگاه قرار گرفت و سپس در دیداری باعلی تاجرنیا، مدیرعامل استقلال، حاضر شد.

تاجرنیا در این دیدار خطاب به خرید جدید استقلال اظهار داشت: «هواداران استقلال از حضورت در این تیم خوشحال هستند، به‌ویژه اینکه آخرین بازیکنی هستی که به جمع ما اضافه شدی. امسال هشتادمین سال تأسیس استقلال است و از آنجا که استقلال قدیمی‌ترین باشگاه کشور محسوب می‌شود، حضور تو را می‌توان به‌عنوان یک هدیه ارزشمند برای هواداران دانست.»

منیر نیز در پاسخ به این صحبت‌ها گفت:«بله، این موضوع را دیدم و می‌خواستم به شما تبریک بگویم. می‌دانم استقلال یک باشگاه تاریخی است و این مسئله برای من اهمیت زیادی دارد. مردم به‌طور گسترده این تیم را دنبال می‌کنند و این فوق‌العاده است. من سال‌های زیادی در اسپانیا بودم و از نزدیک تجربه کرده‌ام که فوتبال در آنجا چگونه است؛ واقعاً شگفت‌انگیز است. مطمئنم در استقلال نیز می‌توانیم کارهای بزرگی انجام دهیم. زمانی که با سرمربی صحبت کردم، او درباره پروژه‌ای جاه‌طلبانه و با انگیزه توضیح داد. این پروژه برای من جذاب است و ما باید با ذهنیت پیروزی در هر مسابقه وارد زمین شویم تا باعث افتخار هواداران، خانواده‌های خود و در نهایت همه فوتبال‌دوستان شویم. مهم‌تر از همه این است که استقلال را در بالاترین جایگاه ممکن قرار دهیم.»

پس از این دیدار، منیر الحدادی در تمرین استقلال حاضر شد و با استقبال گرم ریکاردو ساپینتو، سرمربی پرتغالی استقلال، و سایر بازیکنان تیم مواجه شد. بازیکنان استقلال برای مهاجم تازه‌وارد خود تونل خوشامدگویی تشکیل دادند و او با رامین رضاییان، روزبه چشمی و سایر بازیکنان دیداری صمیمانه داشت.

باشگاه استقلال نیز با انتشار تصاویر و ویدئوهایی از ورود منیر و حضور او در تمرینات، رسماً از ستاره جدید خود رونمایی کرد.

