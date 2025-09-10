مس شهربابک 0 - فرد البرز 1 ؛ سه امتیاز شیرین برای شاگردان صفایی فرد

به گزارش ایلنا، دیدار تیم‌های فرد البرز و مس شهر بابک در چارچوب هفته سوم رقابت‌های لیگ دسته اول فوتبال کشور با برتری شاگردان فرید صفایی‌فرد به پایان رسید. تیم البرزی با این برد اولین پیروزی خود در فصل جاری را ثبت کرد و توانست شرایط خود را در جدول بهبود بخشد.

فرد البرز که در دو دیدار ابتدایی تنها یک تساوی و یک شکست به دست آورده بود، این بار با کسب سه امتیاز ارزشمند، چهار امتیازی شد و خود را به میانه‌های جدول رساند تا امیدهایش برای ادامه مسابقات زنده شود.

در آن سوی میدان، مس شهر بابک که تحت هدایت قاسم شهبا با یک برد و یک تساوی شروع امیدوارکننده‌ای داشت، در این دیدار خانگی غافلگیر شد و اولین شکست فصل خود را تجربه کرد. این نتیجه برای تیمی که در خانه و برابر تیمی پایین‌جدولی بازی می‌کرد، یک هشدار جدی به شمار می‌رود.

این شکست می‌تواند زنگ خطری برای شهبا و شاگردانش باشد، چرا که از دست دادن امتیازات خانگی در لیگ یک، می‌تواند در پایان فصل نقش مهمی در تعیین جایگاه نهایی تیم داشته باشد. هواداران شهر بابکی هم از این نتیجه رضایت نداشتند و انتظار دارند تیمشان در دیدارهای آینده با تمرکز بیشتری وارد میدان شود.

این مسابقه در نهایت با نتیجه یک بر صفر به سود فرد البرز به پایان رسید تا هر دو تیم پس از سه هفته رقابت، چهار امتیازی شوند و در جدول لیگ دسته اول شرایط مشابهی داشته باشند.

انتهای پیام/