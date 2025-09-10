خبرگزاری کار ایران
تصمیم نهایی در دستان فیفا و CAS

نبرد اتلتیک بیلبائو و بشیکتاش برای ستاره النصر

نبرد اتلتیک بیلبائو و بشیکتاش برای ستاره النصر
در حالیکه انتقال آیمریک لاپورت به اتلتیک بیلبائو به‌دلیل تأخیر در ثبت مدارک از سوی باشگاه النصر عربستان توسط فیفا رد شده، این باشگاه اسپانیایی قصد دارد تا آخرین لحظه برای بازگرداندن ستاره سابقش بجنگد.

به گزارش ایلنا، باشگاه اتلتیک بیلبائو همچنان در تلاش است تا آیمریک لاپورت را پس از سال‌ها دوباره به سن مامس بازگرداند؛ انتقالی که در واپسین روزهای پنجره نقل‌وانتقالاتی به‌دلیل مشکلات اداری و ثبت‌نشدن مدارک در سامانه فیفا از سوی باشگاه النصر، منتفی شد.

با وجود رد اولیه این انتقال از سوی فیفا، بیلبائو همچنان امیدوار است که اتاق حل‌وفصل اختلافات این نهاد (Dispute Resolution Chamber) طی همین هفته رأی خود را صادر کند. در صورتیکه رأی نهایی علیه این باشگاه باشد، آن‌ها آماده‌اند با طرح شکایت به دادگاه بین‌المللی حکمیت ورزش (CAS) پرونده را پیگیری کنند.

در همین حال، باشگاه بشیکتاش ترکیه بیکار ننشسته و با ارائه پیشنهادی برای انتقال قرضی لاپورت به النصر، به‌دنبال بهره‌برداری از شرایط مبهم این بازیکن است. گزارش‌ها حاکی از آن است که توافق شخصی میان لاپورت و بشیکتاش حاصل شده و طرف سعودی نیز با این انتقال موافق است.

لاپورت که در پنجره تابستانی قصد بازگشت به بیلبائو با قراردادی سه‌ساله و مبلغ ۱۰ میلیون یورو را داشت، اکنون در وضعیت بلاتکلیف به سر می‌برد. اتلتیک بیلبائو مدعی است که توافقات کامل بین سه طرف انجام شده بود و خطای اداری از سوی فدراسیون فوتبال عربستان نباید موجب محرومیت بازیکن و باشگاه خریدار شود.

با وجود این، طبق قوانین فیفا، تا زمانی که پرونده مختومه نشود، لاپورت همچنان بازیکن النصر محسوب می‌شود و اجازه ثبت قرارداد جدید در لالیگا را ندارد، مگر آنکه مشمول بند «استثنای تأیید دیرهنگام» شود؛ بندی که تنها در صورتی اعمال می‌شود که قصور اداری از سوی طرف ثالث باشد. با این حال، تجارب گذشته نشان می‌دهد که این نوع درخواست‌ها به ندرت با موفقیت همراه می‌شوند، مانند پرونده سال ۲۰۱۹ باشگاه لوکوموتیو پلوودیو بلغارستان که با پاسخ منفی کمیته وضعیت بازیکنان فیفا مواجه شد.

در شرایط فعلی، لاپورت در شهر بیلبائو اقامت دارد و سرنوشت آینده او نه در اختیار النصر و نه در اختیار باشگاه‌های خواهانش، بلکه در گرو تصمیم نهایی فیفا و شاید CAS خواهد بود. از طرفی، با بسته شدن پنجره نقل‌وانتقالاتی عربستان، گزینه‌های این مدافع اسپانیایی برای بازی در نیم‌فصل نخست به‌شدت محدود شده است.

