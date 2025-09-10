سنگربان سوئدی در تراکتور: جانشین بیرانوند معرفی شد

به گزارش ایلنا به نقل از رسانه رسمی باشگاه تراکتور، مارکو یوهانسون، دروازه‌بان ۲۷ ساله و ۱۹۴ سانتی‌متری سوئدی، با قراردادی رسمی به جمع شاگردان اسکوچیچ اضافه شد. این سنگربان تجربه بازی در لیگ‌های اروپایی را دارد.

مارکو یوهانسون فوتبال حرفه‌ای خود را از آکادمی مالمو آغاز کرد و سپس در تیم‌های مختلفی همچون ترلبورگس، گایس و میالیبی در سوئد به میدان رفت.

پس از درخشش در فوتبال سوئد، یوهانسون راهی فوتبال آلمان شد و پیراهن تیم‌های هامبورگ، بوخوم، هانزا روستوک و اینترخت برانشوایگ را بر تن کرد.

این سنگربان سوئدی در مقدماتی لیگ قهرمانان اروپا و لیگ اروپا نیز به میدان رفته است.

در عرصه ملی نیز، او سابقه بازی در رده‌های پایه تیم ملی سوئد را دارد و از رده زیر ۱۵ سال تا تیم ملی امید (زیر ۲۱ سال) برای کشورش به میدان رفته است.

