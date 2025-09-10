خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

سنگربان سوئدی در تراکتور: جانشین بیرانوند معرفی شد

سنگربان سوئدی در تراکتور: جانشین بیرانوند معرفی شد
کد خبر : 1684381
لینک کوتاه کپی شد.

«مارکو یوهانسون» دروازه‌بان سوئدی به تراکتور پیوست.

به گزارش ایلنا به نقل از رسانه رسمی باشگاه تراکتور، مارکو یوهانسون، دروازه‌بان ۲۷ ساله و ۱۹۴ سانتی‌متری سوئدی، با قراردادی رسمی به جمع شاگردان اسکوچیچ اضافه شد. این سنگربان تجربه بازی در لیگ‌های اروپایی را دارد.

مارکو یوهانسون فوتبال حرفه‌ای خود را از آکادمی مالمو آغاز کرد و سپس در تیم‌های مختلفی همچون ترلبورگس، گایس و میالیبی در سوئد به میدان رفت.

پس از درخشش در فوتبال سوئد، یوهانسون راهی فوتبال آلمان شد و پیراهن تیم‌های هامبورگ، بوخوم، هانزا روستوک و اینترخت برانشوایگ را بر تن کرد.

این سنگربان سوئدی در مقدماتی لیگ قهرمانان اروپا و لیگ اروپا نیز به میدان رفته است.

در عرصه ملی نیز، او سابقه بازی در رده‌های پایه تیم ملی سوئد را دارد و از رده زیر ۱۵ سال تا تیم ملی امید (زیر ۲۱ سال) برای کشورش به میدان رفته است.

حجم ویدیو: ۳.۹۴M | مدت زمان ویدیو: ۰۰:۰۰:۴۳ دانلود ویدیو
انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی