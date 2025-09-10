تردید برای رسیدن یوسوپوف به بازی پرسپولیس

به گزارش ایلنا، اتکیر یوسوپوف، سنگربان ۳۴ ساله فولاد خوزستان که در ترکیب تیم ملی ازبکستان در دیدار پایانی جام کافا مقابل ایران به میدان رفته بود، در دقیقه ۵۶ مسابقه روی زمین نشست و اعلام کرد قادر به ادامه بازی نیست. او پس از ورود تیم پزشکی تعویض شد و جای خود را به ولادیمیر نظروف سپرد.

یوسوپوف که در نیمه نخست نیز با یک پاس اشتباه نزدیک بود دروازه تیمش را باز کند، دومین بازی متوالی‌اش در ترکیب اصلی ازبک‌ها را نیمه‌تمام گذاشت. به گفته تیمور کاپادزه، سرمربی ازبکستان، قرار است این دروازه‌بان پس از انجام MRI زیر نظر پزشکان معاینه شود تا نوع و میزان آسیب‌دیدگی‌اش مشخص گردد.

گلر فولاد در حالی دچار این مصدومیت شده که در دو هفته ابتدایی لیگ برتر ایران نیز فرصت حضور در ترکیب تیم اهوازی را پیدا نکرده بود. با این شرایط، احتمال غیبت او در دیدار حساس برابر پرسپولیس بالا به نظر می‌رسد و باید دید نظر نهایی کادر پزشکی چه خواهد بود.

انتهای پیام/