یورگن لوکادیا در جمع مدعیان صعود به جام جهانی

به گزارش ایلنا، بامداد گذشته تیم ملی کوراسائو در رقابت‌های انتخابی جام جهانی موفق شد در دیداری حساس با نتیجه ۳ بر ۲ برابر جزایر برمودا به برتری برسد و جایگاه خود را در کورس صعود تثبیت کند. این دیدار با استقبال پرشور هواداران برگزار شد و فضای خاصی به ورزشگاه داد.

در ترکیب کوراسائو، تاهیث چانگ مهاجم سابق منچستریونایتد و بازیکن فعلی شفیلد درخشش خیره‌کننده‌ای داشت و با دو گل در نیم‌ساعت ابتدایی پایه‌گذار برتری تیمش شد. برمودا توانست بازی را موقتاً به تساوی بکشاند اما در دقایق پایانی، تیری نوسلین گل برتری کوراسائو را به ثمر رساند تا سه امتیاز حیاتی به حساب این تیم واریز شود.

کوراسائو با هدایت اد ووکات، سرمربی باتجربه هلندی که سابقه کار در تیم‌های ملی امارات، کره جنوبی و عراق را دارد، چهار امتیازی شد و امیدهای خود را برای صعود زنده نگه داشت. نکته جالب برای فوتبال‌دوستان ایرانی حضور یورگن لوکادیا، مهاجم سابق پرسپولیس، در ترکیب این تیم است. او با تغییر ملیت اکنون در پی تحقق رؤیای حضور در جام جهانی است.

کوراسائو با این پیروزی در رتبه دوم جدول و پشت سر جاماییکای شش امتیازی قرار گرفت و دیدار رو‌به‌روی این رقیب مستقیم می‌تواند سرنوشت صعود مستقیم به جام جهانی را تعیین کند.

