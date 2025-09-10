یک گل دیگر برای کاپیتان شیرها
هری کین به رکورد تاریخی وین رونی رسید
هری کین، مهاجم بایرن مونیخ، با گلزنی مقابل صربستان، به رکورد ویژهای در بازیهای ملی خارج از خانه دست یافت.
به گزارش ایلنا، هری کین، کاپیتان تیم ملی انگلیس، بار دیگر نام خود را در تاریخ فوتبال این کشور ثبت کرد. او در جریان پیروزی ۵ بر صفر مقابل صربستان در دور مقدماتی جام جهانی ۲۰۲۶ موفق شد گل نخست تیمش را به ثمر برساند و به رکوردی ارزشمند دست یابد.
این گل باعث شد هری کین با گلزنی در خانه ۱۶ تیم مختلف ملی، به رکورد تاریخی وین رونی، بهترین گلزن سابق تیم ملی انگلیس در بازیهای خارج از خانه، برسد. عملکرد درخشان کین، بار دیگر جایگاه او را بهعنوان یکی از مؤثرترین چهرههای تاریخ تیم ملی تثبیت کرد.
این دیدار که در بلگراد و برابر تیم ۱۰ نفره صربستان برگزار شد، با نمایشی قاطعانه از شاگردان توماس توخل همراه بود. مربی آلمانی که در هفتههای اخیر تحت فشار شدید رسانهها و کارشناسان قرار گرفته بود، حالا با این برد پرگل، نفس راحتی کشید و شرایط روحی مناسبی برای ادامه راه فراهم کرد.
هری کین که در سال ۲۰۲۵ با بایرن مونیخ اولین جام بزرگ دوران حرفهایاش را به دست آورد، اکنون در ۱۰۹ بازی ملی، ۷۴ گل برای انگلیس به ثبت رسانده و همچنان نقش اول در خط حمله سهشیرها را ایفا میکند. او در شش بازی ملی سال جاری، پنج بار موفق به گلزنی شده است.
انگلیس در ماه آینده ابتدا در دیداری دوستانه به مصاف ولز خواهد رفت و سپس در بازی رسمی بعدی خود از سری رقابتهای مقدماتی جام جهانی، به خانه لتونی میرود؛ جایی که هری کین امیدوار است روند گلزنیهای خود را ادامه دهد و سهشیرها را به ششمین برد متوالی برساند.