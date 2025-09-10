آقای گل تاریخ مرحله مقدماتی جام جهانی
یک رکورد جهانی دیگر برای رونالدو
کریستیانو رونالدو با گلزنی برابر مجارستان، به رکورد بیشترین گلزده در تاریخ مقدماتی جام جهانی رسید.
به گزارش ایلنا، کریستیانو رونالدو، فوقستاره پرتغالی باشگاه النصر عربستان، بار دیگر درخشش تاریخی خود را در عرصه ملی به نمایش گذاشت. او سهشنبه شب در جریان پیروزی ۳ بر ۲ پرتغال مقابل مجارستان در ورزشگاه پوشکاش آرنا، از روی نقطه پنالتی گلزنی کرد تا شمار گلهایش در مرحله مقدماتی جام جهانی به عدد ۳۹ برسد.
این تعداد گل، رونالدو را با کارلوس روئیز مهاجم سابق گواتمالا در صدر جدول بهترین گلزنان تاریخ مرحله مقدماتی جام جهانی برابر کرد. او اکنون سه گل بیشتر از لیونل مسی در این رقابتها به ثمر رسانده است.
پرتغال که با هدایت روبرتو مارتینز به دنبال صعودی مقتدرانه به جام جهانی آینده است، در این دیدار ابتدا از میزبان خود عقب افتاد اما با درخشش ستارههای باتجربهاش از جمله رونالدو، موفق شد به یک پیروزی مهم دست یابد.
رونالدو در حالی به این رکورد تاریخی دست یافته که در آستانه ۴۱ سالگی قرار دارد. با این حال، همچنان یکی از مهرههای کلیدی تیم ملی پرتغال محسوب میشود و در دو بازی اخیر این تیم در مقدماتی جام جهانی، سه بار موفق به گلزنی شده است.
او حالا با ۱۴۱ گل ملی در ۲۲۳ بازی، فاصلهاش را در صدر جدول بهترین گلزنان ملی تاریخ فوتبال بیشتر کرده است. آمار گلهای باشگاهی و ملی او نیز به عدد خیرهکننده ۹۴۳ رسیده و خودش امیدوار است در آیندهای نهچندان دور، از مرز ۱۰۰۰ گل عبور کند.
پرتغال در ادامه رقابتهای مقدماتی جام جهانی، ماه آینده در دو بازی خانگی به مصاف ایرلند و مجارستان خواهد رفت؛ دیدارهایی که میتواند فرصت مناسبی برای رونالدو باشد تا با ثبت گلهای بیشتر، تنها رکورددار گلزنی در مرحله مقدماتی جام جهانی شود.