واکنش مدافع انگلیس به لغو انتقالش به لیورپول

به گزارش ایلنا، مارک گهی، مدافع ۲۵ ساله کریستال پالاس که تا واپسین ساعات نقل‌وانتقالات تابستانی در آستانه پیوستن به لیورپول قرار داشت، با وجود لغو این انتقال، روحیه‌اش را حفظ کرد و در ترکیب تیم ملی انگلیس نمایش درخشانی داشت.

در شرایطی که قرار بود این مدافع مستحکم به قهرمان فصل گذشته لیگ برتر بپیوندد، باشگاه کریستال پالاس در لحظات پایانی معامله را متوقف کرد تا انتقال گِهی به آنفیلد منتفی شود. با این حال، او بدون توجه به این ناکامی، به اردوی تیم ملی زیر نظر توماس توخل ملحق شد و با دو کلین‌شیت و یک گل، عملکردی فوق‌العاده از خود به نمایش گذاشت.

در جریان پیروزی ۵ بر صفر انگلیس مقابل صربستان که یکی از سخت‌ترین بازی‌های مرحله انتخابی جام جهانی به‌حساب می‌آمد، گِهی موفق شد نخستین گل ملی خود را به ثمر برساند. او همچنین یک پاس گل نیز به شریک خط دفاعی‌اش ازری کنسا داد تا یکی از ستارگان میدان لقب بگیرد. دیگر گل‌های انگلیس را هری کین، نونی مادوئکه و مارکوس رشفورد به ثمر رساندند.

گهی پس از بازی در مصاحبه با شبکه ITV درباره احساسش پس از شکست انتقالش به لیورپول و پیوستن به تیم ملی گفت:«همه‌چیز عالی بود! همیشه حضور در این جمع آسان است؛ گروهی عالی از بازیکنان و کادرفنی. همه ما برای یک هدف مشترک تلاش می‌کنیم.»

او همچنین درباره گلزنی‌اش برای سه‌شیرها افزود: «خیلی خوشحالم. احساسی فوق‌العاده است. برای چنین لحظه‌ای از کودکی سخت تلاش می‌کنی و حالا گل زدن برای کشورت بهترین حس دنیاست.»

با این عملکرد، مارک گهی بار دیگر خود را به‌عنوان یکی از مدافعان برتر فوتبال انگلیس معرفی کرد و با وجود ناکامی در بازار نقل‌وانتقالات، جایگاهش در تیم ملی را مستحکم‌تر از همیشه ساخت.

