طارمی در المپیاکوس؛ بازگشت به یونان با پیراهن شماره ۹۹
مهاجم ایرانی پس از پایان همکاری با اینتر، ماجراجویی تازهای را در آتن آغاز میکند و امیدوار است در لیگ یونان دوباره به اوج بازگردد.
به گزارش ایلنا، مهدی طارمی، مهاجم باتجربه تیم ملی ایران، پس از یک فصل ناموفق در سریآ با پیراهن اینتر، به باشگاه المپیاکوس یونان پیوست تا فصل جدیدی را در دوران حرفهایاش آغاز کند. ستاره سابق پورتو که در روزهای پایانی نقلوانتقالات تابستانی از نراتزوری جدا شد، حالا با امید به بازسازی مسیر خود، فوتبالش را در یونان از سر گرفته است.
طارمی پس از شکست تیم ملی ایران برابر ازبکستان در فینال رقابتهای کافا، بلافاصله با تیم جدیدش در آتن همراه شد. این مهاجم ۳۲ ساله که در سال ۱۹۹۲ متولد شده، تصمیم گرفت پیراهن شماره ۹۹ را که پیشتر در پورتو و اینتر نیز به تن داشت، در المپیاکوس نیز حفظ کند؛ انتخابی که نشان از تلاش او برای حفظ تداوم و بازسازی اعتمادبهنفس در فصل جدید دارد.
انتقال طارمی به المپیاکوس، در شرایطی رقم خورد که حضور یکساله او در اینتر نتوانست به انتظارات پاسخ دهد. در رقابت شدید خط حمله نراتزوری، این مهاجم ایرانی شانس محدودی برای بازی پیدا کرد و نتوانست نقشی پررنگ در ترکیب داشته باشد. به همین دلیل، بازگشت به یونان میتواند فرصتی برای او باشد تا با مسئولیت و فضای بیشتر، بار دیگر کیفیت فنی و توان گلزنیاش را به نمایش بگذارد.
باشگاه المپیاکوس که از بزرگترین تیمهای یونان محسوب میشود و در عرصه داخلی و اروپایی همیشه مدعی بوده، با استقبال از حضور طارمی، امید زیادی به درخشش او در فصل پیشرو دارد. این باشگاه در سالهای اخیر سابقه جذب بازیکنان بزرگ بسیاری را داشته و حالا با جذب طارمی، تلاش دارد خط حمله خود را قدرتمندتر کند.
طارمی که در دوران حضورش در پورتو به یکی از مهاجمان برتر اروپا بدل شده بود و سابقه بیش از ۱۵۰ گل رسمی را در کارنامه دارد، حالا باید در المپیاکوس ثابت کند که همچنان میتواند در سطح اول فوتبال اروپا بدرخشد. او با حضور در آتن، نهتنها نقش کلیدی در ترکیب تیم خواهد داشت، بلکه بهعنوان یکی از خریدهای بزرگ باشگاه در تابستان ۲۰۲۵، زیر ذرهبین رسانهها و هواداران نیز قرار دارد.
این انتقال، فصل تازهای را برای مهاجم ایرانی رقم خواهد زد؛ فصلی که میتواند نقطه بازگشت او به روزهای اوج باشد و دوباره نامش را در فهرست گلزنان برتر قاره مطرح کند. المپیاکوس نیز امیدوار است با تکیه بر تجربه و شم گلزنی این بازیکن، مسیر موفقیت در لیگ یونان و اروپا را ادامه دهد.