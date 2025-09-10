به گزارش ایلنا، سعید سحرخیزان، مهاجم تیم ملی امید ایران، پس از پیروزی ۳ بر ۲ مقابل امارات در مرحله مقدماتی زیر ۲۳ سال آسیا از اهمیت این موفقیت و باور بازیکنان برای صعود سخن گفت.

او اظهار داشت: «این پیروزی را به مردم ایران تقدیم می‌کنیم. با وجود زمان کمی که در اختیار داشتیم، این احساس و باور در تیم وجود داشت که بتوانیم پیروز مسابقات شده و به مرحله بعد برویم. در واقع از ابتدا مطمئن بودیم که می‌توانیم راهی مرحله بعد شویم.»

سحرخیزان در ادامه افزود: «زمانی که در رختکن آماده حضور در زمین می‌شدیم، این باور یعنی برنده شدن در وجود همه بازیکنان بود. جا دارد از سرمربی، کادرفنی و تمامی عوامل تیم تشکر کنم که در این مدت تلاش زیادی انجام دادند.»

