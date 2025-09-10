هدیه تیم امید به مردم ایران؛
سحرخیزان: باور داشتیم برندهایم
مهاجم تیم ملی امید پس از برتری برابر امارات تأکید کرد که بازیکنان از ابتدا به صعود تیمشان ایمان داشتند.
به گزارش ایلنا، سعید سحرخیزان، مهاجم تیم ملی امید ایران، پس از پیروزی ۳ بر ۲ مقابل امارات در مرحله مقدماتی زیر ۲۳ سال آسیا از اهمیت این موفقیت و باور بازیکنان برای صعود سخن گفت.
او اظهار داشت: «این پیروزی را به مردم ایران تقدیم میکنیم. با وجود زمان کمی که در اختیار داشتیم، این احساس و باور در تیم وجود داشت که بتوانیم پیروز مسابقات شده و به مرحله بعد برویم. در واقع از ابتدا مطمئن بودیم که میتوانیم راهی مرحله بعد شویم.»
سحرخیزان در ادامه افزود: «زمانی که در رختکن آماده حضور در زمین میشدیم، این باور یعنی برنده شدن در وجود همه بازیکنان بود. جا دارد از سرمربی، کادرفنی و تمامی عوامل تیم تشکر کنم که در این مدت تلاش زیادی انجام دادند.»