روانخواه: بازیکنان امید در کمترین زمان به بالاترین سطح رسیدند

سرمربی تیم ملی امید پس از برتری مقابل امارات از عملکرد شاگردانش ابراز رضایت کرد و از فدراسیون فوتبال و باشگاه‌ها قدردانی کرد.

به گزارش ایلنا، امید روانخواه، سرمربی تیم ملی امید ایران، پس از پیروزی ۳ بر ۲ شاگردانش برابر امارات در نشست خبری به تمجید از عملکرد بازیکنان و عوامل برگزاری مسابقات پرداخت.

او در ابتدای صحبت‌هایش گفت: «به عوامل برگزاری مسابقات خسته نباشید می‌گویم و به بازیکنان و عوامل تیم‌ها تبریک می‌گویم. جا دارد از بازیکنان تیمم تشکر کنم که در این مدت کم توانستند به بالاترین سطح از کیفیت در این مسابقات برسند. این موضوع دلیلی جز استعداد و شخصیت خوب آنها ندارد.»

روانخواه با اشاره به شرایط آماده‌سازی تیم توضیح داد: «شاید بازیکنان ما با توجه به استعدادهایشان هنوز با ایده‌آل‌های کادرفنی فاصله داشته باشند، اما احساس می‌کنم در این مدت کوتاه توانستند خودشان را برای حضور در مسابقات آماده کنند.»

سرمربی تیم ملی امید در ادامه خاطرنشان کرد: «جا دارد از همکاران و عوامل اجرایی در این اردوی ۱۸ روزه تشکر ویژه کنم که با تلاش شبانه‌روزی زمینه این موفقیت اولیه را فراهم کردند. همچنین از فدراسیون فوتبال با وجود مشکلات موجود بابت برگزاری اردوی خوب تشکر می‌کنم.»

او در پایان افزود: «وظیفه خودم می‌دانم از طرف فدراسیون و تیم ملی امید از باشگاه‌های لیگ برتری تشکر کنم که با همکاری‌شان اجازه حضور بازیکنان در اردوی تیم ملی را دادند. این همراهی نقش مهمی در دستیابی به این پیروزی داشت.»

