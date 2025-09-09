خبرگزاری کار ایران
صعود مقتدرانه امیدهای ایران با پیروزی مقابل امارات

تیم ملی امید ایران با پیروزی مقابل میزبان ددر مقدماتی به مرحله نهایی جام ملت های زیر ۲۳ سال آسیا صعود کرد.

به گزارش ایلنا، تیم ملی امید ایران مقابل امارات از ساعت ۲۱ شامگاه سه‌شنبه آخرین بازی مرحله گروهی مقدماتی جام ملت‌های زیر ۲۳ سال آسیا را در ابوظبی برگزار کرد. این بازی با پیروزی ۳ بر ۲ شاگردان امید روانخواه به پایان رسید.

امیرمحمد رزاقی‌نیا (۲۴) و سعید سحرخیزان (۳۶ و ۴۱- پنالتی) برای ایران گلزنی کردند. ماید الکاس در دقیقه (۳+۴۵) و محمد المنصوری (۷۲) برای امارات گلزنی کردند.

ترکیب امید ایران:

محمد خلیفه، دانیال ایری، محمدمهدی زارع، ارشیا وثوقی‌فرد، سیدمهدی مهدوی، امیرمحمد رزاقی‌نیا، پوریا لطیفی‌فر، محمدجواد حسین‌نژاد، محمدحسین صادقی، یادگار رستمی، سعید سحرخیزان.

شاگردان امید روانخواه با کسب سه امتیاز این بازی شد ۹ امتیازی شد تا با صدرنشینی مقتدرانه در گروه خود به مرحله نهایی جام ملت‌های زیر ۲۳ سال آسیا به میزبانی عربستان صعود کند.

