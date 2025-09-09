یک بازگشت پرماجرا: لیموچی در تمرین سپاهان آفتابی شد (عکس)

مهدی لیموچی ستاره جوان و آینده‌دار سپاهان پس از گذراندن یک دوره طولانی مصدومیت، بعد از پشت‌سرگذاشتن تمرینات اختصاصی و مراحل درمانی، سرانجام به تمرینات این تیم بازگشت. او که مدتی تنها زیر نظر کادر پزشکی کارهای درمانی و بازتوانی انجام می‌داد، حالا در کنار دیگر بازیکنان نرم‌دویدن را آغاز کرده و قدم به قدم در مسیر بازگشت به میادین قرار گرفته است.

لیموچی در حالی دوباره به تمرینات سپاهان اضافه شده که خاطره مصدومیت ناگهانی‌اش همچنان در ذهن هواداران باقی مانده است. بازیکنی که در اوج آمادگی، یکی از عناصر کلیدی طلایی‌پوشان محسوب می‌شد و حتی با درخشش در ترکیب سپاهان توانسته بود به اردوی تیم ملی هم دعوت شود. اما پارگی رباط صلیبی در دیدار هفته بیست‌ودوم لیگ برتر مقابل استقلال خوزستان تمام رویاهای او را نقش بر آب کرد و وقفه‌ای طولانی در روند پیشرفت او ایجاد کرد.

غیبت لیموچی در هفته‌های پایانی لیگ به‌وضوح روی عملکرد سپاهان تأثیر گذاشت. تیمی که برای رسیدن به قهرمانی تلاش می‌کرد، ناگهان یکی از گلزن‌ترین و آماده‌ترین بازیکنانش را از دست داد. او در همان فصل، با وجود غیبت در سه هفته ابتدایی لیگ، موفق شده بود در ۱۸ بازی فیکس ۹ گل به ثمر برساند و در کورس آقای‌گلی هم قرار بگیرد. اما مصدومیت بدموقع، او را از رقابت برای کسب عنوان آقای گل هم دور کرد.لیموچی یک گل هم در رقابت‌های آسیایی برای طلایی پوشان به ثمر رسانده بود تا تعداد گل‌هایش به عدد 10 برسد.

بازگشت این ونیگر جوان به تمرینات، برای سپاهان و محرم نویدکیا خبر بسیار امیدوارکننده‌ای است. لیموچی که یکی از بازیکنان محبوب هواداران به شمار می‌رود پس از ماه‌ها دوری دوباره به هم‌تیمی‌هایش پیوسته و استقبال گرم هم‌بازی‌ها و کادرفنی نشان داد که جای او در ترکیب سپاهان چقدر خالی بوده است. با این حال حضور دوباره او در تمرینات یک نوید بزرگ برای سپاهان است؛ چرا که با ادامه این روند، احتمالاً در نیم‌فصل دوم شاهد بازگشت لیموچی به مسابقات رسمی خواهیم بود

اگر این ستاره جوان بتواند بار دیگر فرم گذشته‌اش را به دست بیاورد، نه‌تنها می‌تواند خط حمله سپاهان را متحول کند و با حضور ایوان سانچس اسپانیایی در سمت راست خط حمله، بالانس خوبی در ترکیب طلایی پوشان ایجاد خواهد شد.

انتهای پیام/