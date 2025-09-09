لیگ برتر فوتسال؛ ادامه صدرنشینی مس سونگون در روز پیروزی گیتی پسند مقابل گهرزمین

هشتمین هفته از رقابت‌های لیگ برتر فوتسال ایران عصر امروز با برگزاری چند دیدار حساس دنبال شد؛ هفته‌ای که با برد ارزشمند گیتی‌پسند در سیرجان و ادامه صدرنشینی مس سونگون همراه بود.

در حساس‌ترین دیدار هفته، گیتی‌پسند در سیرجان به مصاف گهرزمین رفت و در جدالی نفس‌گیر توانست با نتیجه ۲ بر یک شاگردان هاشم‌زاده را شکست دهد. این پیروزی ارزشمند، جایگاه گیتی‌پسند را در کورس قهرمانی تثبیت کرد. برای گیتی‌پسند سعید احمدعباسی و مسعود یوسف گلزنی کردند و تک گل گهرزمین را حسین سبزی به ثمر رساند.

در تبریز نیز صدرنشین لیگ، مس سونگون با نمایش مقتدرانه‌ای پالایش نفت شازند را با نتیجه پرگل ۴ بر یک از پیش رو برداشت تا همچنان در صدر جدول یکه‌تازی کند. در این بازی، مهدی جاوید با زدن دو گل درخشان‌ترین بازیکن زمین بود و سجاد یوسف‌خواه و مجتبی پارساپور دیگر گل‌های مسی‌ها را ثبت کردند. تک گل پالایش نفت را نیز سهیل جامدی وارد دروازه کرد.

در ساوه، تیم سن‌ایچ که برای کاهش فاصله با صدرنشینان به سه امتیاز نیاز داشت، در دیداری خانگی مقابل عرشیا شهرقدس با تساوی ۲–۲ متوقف شد و دو امتیاز حساس را از دست داد. گل‌های سن‌ایچ را مسعود عباسی و امیرحسین ابطی به ثمر رساندند و در مقابل، امیر عباسیان و جعفر نجفی برای عرشیا گلزنی کردند.

همچنین در گرگان، تیم فولاد هرمزگان در شبی درخشان و هجومی با نتیجه پرگل ۵ بر یک میزبان خود بهشتی‌سازه را شکست داد و سه امتیاز شیرین را به بندر برد. در این دیدار، محمدرضا دهقانی، نوید آذری، سعید ممینی، سروش احمدنیا و کیانوش شیرپور گل‌های فولادی‌ها را ثبت کردند و تک گل بهشتی‌سازه توسط مهدی نوروزی به ثمر رسید.

نتایچ هفته هشتم به شرح زیر است.

مس سونگون ۴ _ پالایش نفت شازند یک

گهر زمین سیرجان یک _ گیتی پسند ۲

جواد الائمه شهرکرد صفر _ پردیس قزوین ۳

سن ایچ ساوه ۲ _ عرشیا شهرقدس ۲

بهشتی سازه گرگان یک _ فولاد هرمزگان ۵

پالایش نفت اصفهان ۲ _ فولاد زرند ۲

پالایش نفت بندرعباس ۳ _ شهرداری ساوه ۲

