امید مشترک فولاد و بلانکو به طلسم شکنی

با نزدیک شدن به آغاز دوباره لیگ برتر، تیم فولاد در حالی آماده‌ی از سرگیری رقابت‌ها می‌شود که پایان دادن به ناکامی خود در گلزنی و کسب امتیاز است.

به گزارش ایلنا، آخرین تمرینات آماده سازی تیم‌ها برای از سرگیری رقابت‌های لیگ برتر در روزهای واپسین خود است و همه در تلاشند تا از فرصت باقیمانده برای هماهنگی و آمادگی هرچه بیشتر استفاده کنند. فولاد یکی از تیم‌هایی است که در دو هفته ابتدایی فصل ناکام بوده و نه گلی زده و نه امتیازی گرفته؛ موضوعی که باعث شده تمرکز اصلی کادر فنی روی بهبود عملکرد هجومی تیم باشد.

در همین راستا، گوستاوو بلانکو، مهاجم آرژانتینی فولاد، یکی از امیدهای اصلی یحیی گل‌محمدی برای برون‌رفت از این وضعیت به شمار می‌رود. گل‌محمدی امیدواری زیادی دارد تا بلانکو با گلزنی‌های خود به کمک مشکل گلزنی تیمش بیاید و قفل دروازه حریفان را بگشاید.

البته بلانکو نیز در سال جدید هنوز موفق به گلزنی نشده است. آخرین تاثیرگذاری این مهاجم آرژانتینی به اواخر اسفند ماه سال 1403 بازمی‌گردد؛ زمانی که در چارچوب هفته بیست‌وسوم لیگ برتر، مقابل آلومینیوم اراک، پاس گل داد.

حال هواداران و کادر فنی فولاد چشم‌انتظار درخشش دوباره او هستند تا موتور گلزنی تیمشان روشن شود.

