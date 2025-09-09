اعلام ترکیب تیم امید برای مصاف با امارات

به گزارش ایلنا، تیم ملی امید ایران امروز سه شنبه و از ساعت ۲۱ به وقت تهران ، آخرین بازی خود را برابر امارات در مرحله مقدماتی جام ملتهای زیر ۲۳ سال آسیا برگزار می کند .

امیدرضا روانخواه سرمربی تیم ملی امید ایران برای این دیدار تصمیم گرفت ترکیب زیر را برای شروع مسابقه وارد زمین کند:

محمد خلیفه ، دانیال ایری ، محمد مهدی زارع ، ارشیا وثوقی فرد ، سید مهدی مهدوی ، امیرمحمد رزاقی نیا ، پوریا لطیفی فر ، محمدجواد حسین نژاد (کاپیتان) ، محمدحسین صادقی ، یادگار رستمی ، سعید سحرخیزان.

شاگردان امید روانخواه در دو بازی قبلی خود دو پیروزی مقابل هنگ کنگ (0-4) و گوام (0-6) کسب کرده‌اند. امارات هم این دو تیم را به ترتیب با نتایج 0-2 و 0-13 برده است تا مصاف امشب به نوعی تعیین کننده صدرنشین گروه باشد.

