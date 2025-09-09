خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

اعلام ترکیب تیم امید برای مصاف با امارات

اعلام ترکیب تیم امید برای مصاف با امارات
کد خبر : 1684153
لینک کوتاه کپی شد.

ترکیب تیم ملی امید برای دیدار با امارات مشخص شد.

به گزارش ایلنا، تیم ملی امید ایران امروز سه شنبه و از ساعت ۲۱ به وقت تهران ، آخرین بازی خود را برابر امارات در مرحله مقدماتی جام ملتهای زیر ۲۳ سال آسیا برگزار می کند .

امیدرضا روانخواه سرمربی تیم ملی امید ایران برای این دیدار تصمیم گرفت ترکیب زیر را برای شروع مسابقه وارد زمین کند:

محمد خلیفه ، دانیال ایری ، محمد مهدی زارع ، ارشیا وثوقی فرد ، سید مهدی مهدوی ، امیرمحمد رزاقی نیا ، پوریا لطیفی فر ، محمدجواد حسین نژاد (کاپیتان) ، محمدحسین صادقی ، یادگار رستمی ، سعید سحرخیزان.

شاگردان امید روانخواه در دو بازی قبلی خود دو پیروزی مقابل هنگ کنگ (0-4) و گوام (0-6) کسب کرده‌اند. امارات هم این دو تیم را به ترتیب با نتایج 0-2 و 0-13 برده است تا مصاف امشب به نوعی تعیین کننده صدرنشین گروه باشد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی