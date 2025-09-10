موسوی: قهرمانی آسیا در دسترس استقلال نیست

به گزارش ایلنا، فیفادی شهریور در حالی سپری شد که مسابقات لیگ برتر به خاطر حضور تیم ملی در مسابقات کافا تعطیل شد. وقفه ای که باعث شد تیم‌ها به آمادگی بیشتری دست پیدا کنند ولی در عین حال عملکرد ملی پوشان با انتقادات زیادی همراه شد. در همین خصوص علی موسوی، پیشکسوت تیم ملی و باشگاه استقلال، در گفت‌وگو با خبرنگار ما، به بررسی وضعیت تیم ملی و باشگاه استقلال پرداخت.

موسوی صحبت‌هایش را با تیم ملی آغاز کرد و گفت:

به نظرم اگر در تورنمنت کافا شرکت نمی‌کردیم و با تیم‌های لیگ خودمان بازی می‌کردیم، بهتر بود. چون اگر در آنجا نتیجه خوبی می‌گرفتیم، غرور کاذب می‌گرفتیم و الان هم که نتیجه نگرفتیم، ضعف‌هایمان آشکار شد. باید زودتر به فکر باشیم تا در جام جهانی زنگ تفریح دیگران نباشیم. با این وضعیت، اگر با تیم‌های کوچک مشکل داشته باشیم، در ادامه مسیر و در مواجهه با تیم‌های بزرگتر، کارمان بسیار سخت خواهد شد و شاید به آبروریزی کشیده شویم. وقتی با تیم‌هایی در این سطح مشکل داریم، تصور کنید مقابل تیم‌هایی مثل اسپانیا که شش گل به ترکیه می‌زنند، چگونه ظاهر خواهیم شد.

او در پاسخ به این سوال که آیا تورنمنت کافا دستاوردی برای فوتبال ملی داشته، به خصوص در زمینه میدان دادن به جوانان، پاسخ داد:

«به جوانان باید مقابل تیم‌های بزرگ میدان داد تا نشان دهند که بازیکنان ملی هستند و ریشه دارند؛ باید روی آن‌ها سرمایه‌گذاری شود و بتوانند جواب بدهند. آن‌ها باید خودشان را مقابل تیم‌های بزرگ نشان دهند، وگرنه با تیم افغانستان و هند و ترکمنستان نمی‌توان گفت که جوان جواب داده است. جوانان زمانی خودنمایی می‌کنند که مقابل تیم‌های بزرگی مانند عربستان، ژاپن و استرالیا قرار بگیرند. آن وقت می‌توانیم بگوییم بله، ما به جوان بازی دادیم و او برای جام جهانی آماده است.»

پیشکسوت استقلال در ادامه درباره وضعیت خط حمله و مهره‌های جدید این تیم هم صحبت کرد:

«بازیکنان خوبی در استقلال جذب شده‌اند. ای کاش این بازیکنان در اردوی ترکیه همگی جمع می‌شدند و می‌توانستیم لیگ را با تیم کامل شروع کنیم. امیدوارم بتوانند در همین هفته‌های اول نتیجه لازم را بگیرند و از نظر هماهنگی به مشکل نخورند. این وقفه‌ای که به خاطر کافا در لیگ وجود داشت، به نفع استقلال بود تا بازیکنان بیشتر هماهنگ شوند. همه نفرات خوب هستند و با کیفیت. می‌توان گفت استقلال جزو مدعیان اصلی قهرمانی است.»

موسوی درباره شباهت این تیم استقلال با نسلی که آخرین بار فینالیست آسیا شد، گفت:

«ما بیست سال پیش با دو هزار تومان به فینال آسیا رفتیم و هنوز داریم جواب می‌دهیم که چرا قهرمان نشدیم. اما الان با میلیاردها تومان بازی می‌کنند و کسی هم از آنها انتظاری ندارد. آن زمان تیم‌های ژاپنی و... خیلی سرمایه‌گذاری کرده بودند و ما توانستیم نایب قهرمان آسیا شویم. اما الان کار خیلی سخت است. امسال استقلال در لیگ قهرمانان آسیا (سطح ۲) قرار دارد، جایی که تیم‌های بسیار چغر حضور دارند. تیم‌های لیگ قهرمانان، گمنام اما قدرتمند هستند و نمی‌توان به راحتی روی قهرمانی حساب کرد، حتی ممکن است خود النصر هم حذف شود.»

او در پایان به اهمیت سرمایه‌گذاری بلندمدت در فوتبال ایران اشاره کرد:

«سرمایه‌گذاری باید به گونه‌ای باشد که نه فقط برای یک سال بازیکن بگیرند و بخواهند همان سال نتیجه بگیرند. تیم‌های شاخص آسیا، سال به سال نقاط ضعف خود را برطرف کرده و بازیکنان با کیفیت جذب می‌کنند. آن‌ها پخته می‌شوند و می‌توانند هر ساله جزو تیم‌های بالای جدول آسیا باشند. یک تیم ایرانی نمی‌تواند با یک سال سرمایه‌گذاری تمام برنامه‌ریزی‌های ۱۵ ساله عرب‌ها و شرق آسیایی‌ها را جبران کند. ما باید کار را حرفه‌ای‌تر انجام دهیم تا بتوانیم با آن‌ها رقابت کنیم.»

