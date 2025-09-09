خبرگزاری کار ایران
تدسکو جانشین مورینیو در فنرباغچه شد

تدسکو جانشین مورینیو در فنرباغچه شد
سرمربی سابق تیم ملی بلژیک هدایت یکی از پرافتخارترین تیم‌های ترکیه را برعهده گرفت.

به گزارش ایلنا، باشگاه فنرباغچه ترکیه به‌صورت رسمی دومنیکو تدسکو را به‌عنوان سرمربی جدید تیم فوتبال خود معرفی کرد. 

این مربی ۳۹ ساله که سابقه هدایت تیم ملی بلژیک و باشگاه‌هایی چون لایپزیش را در کارنامه دارد، جانشین ژوزه مورینیو شده که به‌دلیل ناکامی در صعود به مرحله گروهی لیگ قهرمانان اروپا، از کار برکنار شد.

فنرباغچه پس از شکست مقابل بنفیکا در مرحله پلی‌آف لیگ قهرمانان، به‌سرعت وارد بازار برای انتخاب جانشین مورینیو شد و با چهره‌های مطرحی همچون آنگه پوستکوگلو، سباستین هوینس، لوچانو اسپالتی و سرجیو کونسیسائو نیز تماس‌هایی برقرار کرد، اما در نهایت با تدسکو به توافق رسید.

باشگاه ترکیه‌ای در بیانیه‌ای اعلام کرد:«دومنیکو تدسکو به‌عنوان سرمربی تیم فوتبال حرفه‌ای فنرباغچه منصوب شد. او قراردادی دو ساله با همراهی گوکهان گونول، کاپیتان سابق باشگاه، امضا کرده است.»

به نقل از رسانه‌های ترکیه، تدسکو وعده داده در نخستین فصل حضورش این تیم را قهرمان سوپرلیگ ترکیه خواهد کرد. نخستین آزمون رسمی او روز یکشنبه ۲۳ شهریور مقابل ترابزون‌اسپور خواهد بود.

