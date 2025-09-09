رسمی: پوستکوگلو سرمربی ناتینگهام فارست شد
آنگه پوستکوگلو، سرمربی سابق تاتنهام، تنها سه ماه پس از جدایی از باشگاه لندنی، هدایت ناتینگهام فارست را برعهده گرفت.
به گزارش ایلنا، باشگاه ناتینگهام فارست بهصورت رسمی انتصاب آنگه پوستکوگلو بهعنوان سرمربی جدید تیم را اعلام کرد. این مربی ۶۰ ساله استرالیایی که سه ماه پیش از تاتنهام جدا شده بود، حالا قراردادی تا تابستان ۲۰۲۷ با فارست امضا کرده است.
پوستکوگلو در حالی جانشین نونو اسپیریتو سانتو شده که روابط مالک یونانی باشگاه، اونجلو ماریناکیس، با نونو به بنبست رسیده بود. گفته میشود همین ارتباط شخصی میان ماریناکیس و پوستکوگلو نقش تعیینکنندهای در این انتخاب داشته است.
ماریناکیس در بیانیه رسمی باشگاه گفت: «ما مربیای را به خدمت گرفتیم که سابقهای ثابت در کسب جام دارد. تجربه کار در بالاترین سطح و اشتیاق او برای ساختن چیزی خاص در فارست، او را به انتخابی ایدهآل برای ادامه مسیر جاهطلبانه باشگاه تبدیل میکند. حالا که به لیگ اروپا رسیدیم، زمان آن است که برای فتح جامها بجنگیم و آنگه توانایی انجام این کار را دارد.»
ناتینگهام فصل گذشته با هدایت نونو به رتبه هفتم جدول رسید و پس از حذف کریستال پالاس از سوی یوفا، جواز حضور در لیگ اروپا را بهدست آورد. پوستکوگلو که فصل قبل با تاتنهام قهرمان همین رقابتها شد، تنها ۱۶ روز پس از فتح جام از سمتش برکنار شد، چرا که اسپرز فصل را با رتبه ۱۷ و ۲۲ شکست به پایان رسانده بود.
پوستکوگلو بهخاطر سبک بازی هجومیاش شناخته میشود، سبکی که در تضاد با روش دفاعی نونو در فارست بود. با این حال، او در مسیر قهرمانی با تاتنهام، رویکردی منعطفتر را در پیش گرفته بود. در حال حاضر، به دلیل بسته بودن پنجره نقلوانتقالات، پوستکوگلو باید تا ژانویه بدون جذب بازیکن جدید کار خود را آغاز کند.
نخستین چالش او، دیدار حساس شنبه مقابل آرسنال در لیگ برتر خواهد بود و جدال با تاتنهام، تیم سابقش، در ماه دسامبر و در زمین خانگی ناتینگهام برگزار میشود.
در بیانیه رسمی باشگاه درباره نونو اسپیریتو سانتو نیز آمده: «باشگاه از نونو برای فصل درخشان ۲۵-۲۰۲۴ و نقش پررنگ او در تاریخ معاصر ناتینگهام فارست قدردانی میکند. او همیشه بخشی از این مسیر موفق خواهد بود.»