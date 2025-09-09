امید به بازگشت بدون جراحی
خبر خوش پرسپولیسیها: محمد عمری رباط نداده
رئیس کمیته پزشکی پرسپولیس تاکید کرد آسیبدیدگی عمری ربطی به رباط صلیبی ندارد.
به گزارش ایلنا، محمد عمری، بازیکن جوان و تاثیرگذار تیم فوتبال پرسپولیس که پیش از آغاز فصل جدید دچار آسیبدیدگی شده بود، هفته آینده تحت تستهای عملکردی قرار میگیرد تا در صورت موفقیتآمیز بودن این تستها، مجوز بازگشت به تمرینات گروهی را کسب کند. این خبر امیدواریها را برای حضور زودهنگام وی در میادین زنده کرده است.
عمری، پیش از شروع رقابتهای فصل جاری لیگ برتر خلیج فارس، در جریان یکی از بازیهای تدارکاتی دچار مصدومیت شد که نگرانیهایی را در خصوص وضعیت او به وجود آورده بود.
دکتر فرید زرینه، رئیس کمیته پزشکی باشگاه پرسپولیس، در مورد آخرین وضعیت این بازیکن توضیحاتی ارائه داد. وی در ابتدا با تأکید بر اینکه آسیبدیدگی عمری از نوع رباط صلیبی نیست، گفت: «قبل از هرچیز باید بگویم؛ آسیب پیش آمده برای آقای محمد عمری مربوط به رباط صلیبی نیست که برای همه کابوس است. آسیب ایشان مربوط به یکی از لیگامانهای خارجی میشود. در حال حاضر بازیکن زیر نظر پزشک و فیزیوتراپیست تیم، برنامههای تمرین و فیزیوتراپی را دنبال میکند و کادر فنی همه روزه در جریان روند کار قرار میگیرد.»
دکتر زرینه با اشاره به پیگیریهای مستمر کادر پزشکی افزود: «بنده نیز از سوی کادر پزشکی در جریان روند کار قرار دارم و در هفته گذشته مجدد وضعیت بازیکن را از نزدیک بررسی و معاینه کردم. موضوع جراحی درباره این بازیکن هنوز قطعیت نیافته است و گزینه نهایی خواهد بود آن هم در صورتی که بازیکن به درمانها جواب لازم را ندهد. با توجه به معاینه اخیری که انجام دادیم، امیدواری وجود دارد نیاز به جراحی نداشته باشیم.»
رییس کمیته پزشکی پرسپولیس، با ذکر دو مورد مشابه در فصل گذشته که بازیکنان بدون نیاز به جراحی به میادین بازگشتند، به رویکرد محتاطانه کادر پزشکی در قبال جراحی اشاره کرد: «سال گذشته دو تن از بازیکنان ما با آسیبهایی رو به رو شدند که دو تن از جراحان برجسته کشور با قطعیت از لزوم جراحی سخن گفتند. نهایی شده بود که جراحی کنند و در این صورت کل فصل را از دست میدادند. مهلت خواستیم تا روی آنها کار کنیم و توانستیم هر دو بازیکن را با تمرینات و فیزیوتراپی به جریان مسابقات برگردانیم. هر دو بازیکن به محض بازگشت درخشیدند و تا انتهای فصل بازی کردند، کسی هم اصلا متوجه نشد کادر پزشکی تیم چه کاری کرد.»
وی تأکید کرد که جراحی همواره آخرین راهکار است: «درمان تهاجمی راهکار پایانی است به ویژه در مورد ورزشکاران که باید در مسابقات حضور پیدا کنند. محمد عمری روند خوبی را طی کرده است. ظرف یکی، دو هفته آینده هم بررسیهای پاراکلینیکی و هم تستهای عملکردی (Functional Testing) را برای وی خواهیم داشت.»
دکتر زرینه در پایان به اهمیت تستهای عملکردی اشاره کرد و گفت: «در این بین، تست عملکردی اهمیت بیشتری دارد چون تاثیر مسائل مختلف و برآیند آنها در کیفیت و توانایی ورزشکار برای مواجهه با شرایط و تنشهای مسابقه را نشان میدهد. امیدواریم با توجه به تلاشهای تیم پزشکی و فیزیوتراپیستها مانند سال قبل بازیکن بدون جراحی به مسابقات بازگردد.»