خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
اردوی آماده سازی تیم ملی فوتبال بانوان لغو شد

اردوی آماده سازی تیم ملی فوتبال بانوان لغو شد
کمیته امور بانوان فدراسیون از لغو اردوی آماده سازی تیم ملی فوتبال بانوان خبر داد.

به گزارش ایلنا، نخستین اردوی آماده سازی شاگردان مرضیه جعفری که قرار بود بعد از برگزاری مسابقات هفته اول لیگ برتر فوتبال بانوان از 21  لغایت 25 شهریورماه در مرکز ملی فوتبال برگزار شود، با توجه به درخواست کتبی تعدادی از  باشگاهها مبنی بر تغییر زمان برگزاری اردوی تیم ملی فوتبال بانوان به دلیل حساسیت مسابقات هفته دوم و سوم لیگ برتر فوتبال ، با اعلام کمیته امور بانوان اردوی فوق لغو شد.

تاریخ جدید برگزاری اردو متعاقبا اعلام می‌شود.

