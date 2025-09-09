داور چینی دیدار شباب الاهلی و تراکتور را سوت میزند
داور صاحبنام چین بهعنوان داور اولین دیدار قهرمان فصل گذشته لیگ برتر فوتبال در لیگ نخبگان آسیا برگزیده شد.
به گزارش ایلنا، تیم فوتبال تراکتور از ساعت 19:30 (به وقت ایران) روز سهشنبه 25 شهریور، در هفته نخست از مسابقات لیگ نخبگان آسیا و در ورزشگاه راشد دبی به مصاف شباب الاهلی امارات میرود.
با تصمیم کنفدراسیون فوتبال آسیا، «ما نینگ» از کشور چین قضاوت این مسابقه را برعهده خواهد داشت.
فدراسیون فوتبال پیشتر اعلام کرده بود که پیام حیدری بهعنوان داور دیدار ملبورن سیتی استرالیا و هیروشیما سانفرسه ژاپن در منطقه شرق لیگ نخبگان آسیا برگزیده شده است.