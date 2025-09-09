​بلاتکلیفی بارسلونا برای میزبانی از والنسیا؛ نوکمپ یا یوهان کرایف؟

به گزارش ایلنا، باشگاه بارسلونا هنوز نمی‌داند که دیدار هفته آینده مقابل والنسیا در کدام ورزشگاه برگزار خواهد شد. امروز عصر، بازرسان شهرداری بارسلونا بازدید فنی نهایی را از ورزشگاه اسپاتیفای نوکمپ انجام می‌دهند تا درباره صلاحیت این ورزشگاه برای میزبانی مسابقات لالیگا تصمیم‌گیری کنند. طبق برنامه، ظرفیت نوکمپ در فاز نخست بازگشایی ۲۷ هزار نفر خواهد بود؛ موضوعی که پیش‌تر با توافق میان باشگاه و شهرداری در قالب فازبندی‌های تدریجی به تصویب رسیده بود.

با این حال، فضای حاکم در باشگاه خوشبینانه نیست و منابع داخلی بارسا احتمال بازگشایی نوکمپ را برای بازی یکشنبه مقابل والنسیا پایین می‌دانند. به همین دلیل، روند آماده‌سازی ورزشگاه کوچک‌تر «یوهان کرایف» در سانت خوان دسپی نیز به‌طور همزمان با جدیت دنبال می‌شود. این ورزشگاه که پیش‌تر میزبان جام خوان گامپر بوده، تنها ظرفیت ۶ هزار نفر را دارد و همین مسئله، چالشی در تخصیص بلیت برای اعضای باشگاه ایجاد خواهد کرد.

از سوی دیگر، این ورزشگاه هنوز مجوز نهایی از سوی سازمان لالیگا برای برگزاری بازی هفته چهارم را دریافت نکرده است، هرچند مسئولان بارسا معتقدند این موضوع نگران‌کننده نیست و در روند طبیعی آماده‌سازی نهایی قرار دارد. در حال حاضر، تمرکز اصلی روی ارتقای زیرساخت‌های فناوری ورزشگاه است؛ از جمله نصب فیبر نوری، دوربین‌های VAR و سایر ملزومات فنی.

در حالیکه تنها چند روز به برگزاری مسابقه حساس مقابل والنسیا باقی مانده، بارسا همچنان در شرایط آماده‌باش برای هر دو سناریو به سر می‌برد: بازگشت احتمالی به نوکمپ یا استفاده از ورزشگاه یوهان کرایف. تصمیم نهایی، به گزارش فنی عصر امروز بستگی دارد.

