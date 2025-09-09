خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

​بلاتکلیفی بارسلونا برای میزبانی از والنسیا؛ نوکمپ یا یوهان کرایف؟

​بلاتکلیفی بارسلونا برای میزبانی از والنسیا؛ نوکمپ یا یوهان کرایف؟
کد خبر : 1684075
لینک کوتاه کپی شد.

در حالیکه بارسلونا مشتاق بازگشت به خانه تاریخی خود است، همچنان احتمال عدم صدور مجوز برای استفاده از نوکمپ وجود دارد و باشگاه در حال آماده‌سازی جایگزین است.

به گزارش ایلنا، باشگاه بارسلونا هنوز نمی‌داند که دیدار هفته آینده مقابل والنسیا در کدام ورزشگاه برگزار خواهد شد. امروز عصر، بازرسان شهرداری بارسلونا بازدید فنی نهایی را از ورزشگاه اسپاتیفای نوکمپ انجام می‌دهند تا درباره صلاحیت این ورزشگاه برای میزبانی مسابقات لالیگا تصمیم‌گیری کنند. طبق برنامه، ظرفیت نوکمپ در فاز نخست بازگشایی ۲۷ هزار نفر خواهد بود؛ موضوعی که پیش‌تر با توافق میان باشگاه و شهرداری در قالب فازبندی‌های تدریجی به تصویب رسیده بود.

با این حال، فضای حاکم در باشگاه خوشبینانه نیست و منابع داخلی بارسا احتمال بازگشایی نوکمپ را برای بازی یکشنبه مقابل والنسیا پایین می‌دانند. به همین دلیل، روند آماده‌سازی ورزشگاه کوچک‌تر «یوهان کرایف» در سانت خوان دسپی نیز به‌طور همزمان با جدیت دنبال می‌شود. این ورزشگاه که پیش‌تر میزبان جام خوان گامپر بوده، تنها ظرفیت ۶ هزار نفر را دارد و همین مسئله، چالشی در تخصیص بلیت برای اعضای باشگاه ایجاد خواهد کرد.

از سوی دیگر، این ورزشگاه هنوز مجوز نهایی از سوی سازمان لالیگا برای برگزاری بازی هفته چهارم را دریافت نکرده است، هرچند مسئولان بارسا معتقدند این موضوع نگران‌کننده نیست و در روند طبیعی آماده‌سازی نهایی قرار دارد. در حال حاضر، تمرکز اصلی روی ارتقای زیرساخت‌های فناوری ورزشگاه است؛ از جمله نصب فیبر نوری، دوربین‌های VAR و سایر ملزومات فنی.

در حالیکه تنها چند روز به برگزاری مسابقه حساس مقابل والنسیا باقی مانده، بارسا همچنان در شرایط آماده‌باش برای هر دو سناریو به سر می‌برد: بازگشت احتمالی به نوکمپ یا استفاده از ورزشگاه یوهان کرایف. تصمیم نهایی، به گزارش فنی عصر امروز بستگی دارد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی