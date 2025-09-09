برای رسیدن به پول النصر باید ۲۰ سال در اسپانیا بازی کنم!

به گزارش ایلنا، این مدافع اهل اسلواکی در تابستان جاری از فاینورد راهی اتلتیکومادرید شد؛ آن هم در شرایطی که تا یک قدمی انتقال به باشگاه النصر عربستان پیش رفته بود و حتی با این تیم در اردوی اتریش نیز حضور داشت. هنکو در گفت‌وگویی با شبکه TA3 اسلواکی درباره پیشنهاد چشمگیر النصر گفت: «دروغ نمی‌گویم، آن قرارداد از نظر مالی فوق‌العاده بود. اگر بخواهم مقایسه کنم، باید ۲۰ سال در اتلتیکو بازی کنم تا به اندازه چهار سال قرارداد النصر درآمد داشته باشم. در حالیکه با اتلتیکو قرارداد پنج‌ساله دارم.»

این بازیکن ۲۶ ساله همچنین تاکید کرد که علاقه اصلی‌اش همیشه ماندن در فوتبال اروپا بوده است: «النصر انتخاب اول ما نبود. همیشه می‌خواستم در اروپا بمانم. در پنجره‌های نقل‌وانتقالی قبلی با چند باشگاه اروپایی صحبت کرده بودم ولی هیچ‌وقت انتقالی نهایی نشد. این تابستان فقط یک پیشنهاد آمد، ولی آن‌قدر وسوسه‌انگیز بود که باید درباره‌اش فکر می‌کردیم.»

او ادامه داد: «از یک زاویه، ایده‌آل نبود که همسر باردارم را تا آن‌سوی دنیا و به ریاض ببرم، ولی خودش گفت حاضر است بیاید و آنجا زندگی کنیم. البته او هم ترجیحاتی داشت.»

نکته جالب ماجرا، تغییر ناگهانی مسیر هنکو به سمت اتلتیکومادرید بود. او گفت: «وقتی در اردوی اتریش احساس کردیم چیزی درست نیست، ایجنت من با اتلتیکو تماس گرفت و گفت هنوز امکان توافق وجود دارد. اتلتیکو کاری را که در یک سال و نیم باید انجام می‌داد، در یک روز و نیم نهایی کرد.»

هنکو که در فصل گذشته هم در رادار اتلتیکو قرار داشت، حالا یکی از خریدهای کلیدی دیه‌گو سیمئونه برای تقویت خط دفاعی این تیم به شمار می‌رود.

انتهای پیام/