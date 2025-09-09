صبر مادرید، پاسخ منفی کوناته: مدافع لیورپول همچنان در رادار رئال
ابراهیما کوناته، مدافع ملیپوش لیورپول، در حالی وارد ماههای سرنوشتساز برای آینده خود میشود که شایعات درباره انتقال احتمالی او به رئال مادرید همچنان ادامه دارد.
به گزارش ایلنا، کوناته که تا تابستان ۲۰۲۶ با لیورپول قرارداد دارد، در ماههای گذشته سه پیشنهاد تمدید را از سوی باشگاه دریافت کرده اما هر بار پاسخ منفی داده است. این موضوع سبب شده تا مدیران لیورپول به تدریج نسبت به جدایی این بازیکن کلیدی در تابستان آینده اطمینان پیدا کنند، بهویژه آنکه شواهد نشان میدهد رئال مادرید علاقه جدیای به جذب این مدافع ۲۶ ساله فرانسوی دارد.
مدافع سابق لایپزیش، که یکی از ارکان اصلی در برنامههای آرنه اشلوت محسوب میشود، همچنان با آرامش نسبت به آیندهاش واکنش نشان داده است. او در گفتوگویی با طنازی به شایعات ارتباط با رئال مادرید واکنش نشان داده و از آگاهی خود نسبت به این علاقه خبر داده است. به گفته منابع نزدیک به باشگاه مادریدی، تماسهایی میان نمایندگان رئال و اطرافیان کوناته صورت گرفته، هرچند که هیچ اقدام رسمیای هنوز انجام نشده است.
در حالیکه نام ویلیام سالیبا، مدافع آرسنال نیز در فهرست گزینههای رئال مادرید قرار دارد، تفاوت اصلی در تاریخ پایان قرارداد این دو بازیکن است؛ سالیبا تا ۲۰۲۷ با آرسنال قرارداد دارد اما کوناته در پایان فصل آینده بازیکن آزاد خواهد شد.
باشگاه لیورپول در ماههای گذشته سعی کرده با جذب گزینههای جایگزین، برای سناریوی جدایی احتمالی کناته آماده شود. در همین حال، کوناته تجربه تصمیم مشابه همتیمیاش ترنت الکساندر آرنولد را نیز در ذهن دارد؛ بازیکنی که در نهایت تصمیم گرفت پیشنهاد رئال را بپذیرد و از باشگاه دوران حرفهایاش خداحافظی کند.
بر خلاف پروندههایی مانند آلفونسو دیویس، که در نهایت قرارداد خود را با بایرن تمدید کرد، منابع مادریدی باور دارند کوناته و نمایندگانش رویکرد متفاوتی دارند و امکان مانور تبلیغاتی برای افزایش رقم قرارداد فعلی کمتر است.
هماکنون رئال مادرید با آرامش در حال بررسی شرایط برای تابستان آینده است و هیچ نشانهای از عجله برای ارائه پیشنهاد فوری وجود ندارد. اما از نگاه مادریدیها، کناته یکی از گزینههای اصلی برای ترمیم خط دفاعی است و ماههای آینده میتواند مسیر این انتقال را مشخص کند.