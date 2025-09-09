نیازمند: داور به شدت اذیتمان کرد
دروازهبان تیم ملی میگوید ازبکستان پیشرفت کرده، برای فیفادیهای آینده به دنبال بازیهای بزرگ هستیم.
به گزارش ایلنا، پیام نیازمند، دروازهبان تیم ملی فوتبال ایران که با وجود شکست در فینال تورنمنت کافا، عنوان بهترین دروازهبان مسابقات را به خود اختصاص داد، پس از بازگشت به کشور، تأکید کرد که در بازی فینال، جو بازی کاملاً به ضرر تیم ملی بوده و قضاوت داور نیز بر سختی کار افزوده است.
نیازمند در ابتدای صحبتهای خود درباره بازی فینال گفت: «داور در چند صحنه خیلی اذیتمان کرد. جو بازی کاملا به ضرر ما بود. بازی در زمین حریف برگزار میشد و از دقیقه ۲ هم ده نفره شدیم. فشار خیلی زیادی روی ما بود. بچهها واقعاً سعی و تلاش خودشان را داشتند اما اصلاً ساده نبود که در آن جو و آن شرایط و ۱۲۰ دقیقه یا یک یار کمتر بتوانی بازی کنی.»
دروازهبان ملیپوش کشورمان در ادامه به پیشرفت تیم ازبکستان اشاره کرد و از تصمیمات داوری در صحنههای کلیدی ابراز گلایه کرد: «تیم ازبکستان در این چند سال خیلی پیشرفت کرده است. صحنه خطا روی شهریار مغانلو در نیمه اول را داور میتوانست برایمان پنالتی بگیرد. یکی دو صحنه هم که ویایآر رفت به ضرر ما تمام شد. در هر صورت هر چه بود تمام شد و از اتفاقاتی که افتاد درس گرفتیم.»
او در واکنش به انتقاداتی که از حضور تیم ملی در تورنمنت کافا مطرح شده بود، گفت: «فکر میکنم امکان جایگزین کردن یک بازی دیگر وجود نداشته و خیلی نمیتوان در این باره صحبت کرد.»
پیام نیازمند در پایان صحبتهای خود، درباره برنامههای آینده تیم ملی برای برگزاری بازیهای تدارکاتی اظهار امیدواری کرد: «مسئولان دارند تلاششان را میکنند تا در دو فیفادی بعدی بتوانند بازیهای بزرگ تدارک ببینند.»