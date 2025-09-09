سکوت ادامهدار رئال مادرید: هیچکس به مراسم توپ طلا نمیرود؟
شکاف میان باشگاه رئال مادرید و برگزارکنندگان توپ طلا عمیقتر از همیشه شده و به نظر میرسد که هیچ نمایندهای از باشگاه در مراسم امسال حاضر نخواهد بود.
به گزارش ایلنا، در حالیکه تنها چند هفته تا برگزاری مراسم توپ طلا باقی مانده، باشگاه رئال مادرید همچنان هیچ اشارهای به نامزدهای خود در این جوایز نکرده و در رسانههای رسمی این باشگاه، خبری از افتخارات فردی بازیکنان منتشر نشده است.
رئال مادرید سه بازیکن در لیست نامزدهای مرد سال دارد؛ کیلیان امباپه، وینیسیوس جونیور و جود بلینگام. در بخش زنان نیز کارولین ویر نامزد شده و لینا کایسدو برای توپ طلای جوانان، و آرنائو خوئیسن برای جایزه کوپا در بخش مردان حضور دارند. همچنین، تیبو کورتوا یکی از گزینههای نهایی جایزه یاشین برای بهترین دروازهبان سال است. با این حال، باشگاه هیچکدام از این افتخارات را به شکل رسمی اطلاعرسانی نکرده و احتمالاً در مراسم ۲۲ سپتامبر در پاریس نیز شرکت نخواهد کرد.
آغاز تنش میان رئال مادرید و توپ طلا به مراسم سال گذشته بازمیگردد؛ جایی که در باشگاه اسپانیایی این باور شکل گرفت که وینیسیوس بهویژه پس از قهرمانی در لیگ قهرمانان، شایسته دریافت جایزه بود اما جایزه به رودری از منچسترسیتی رسید و حتی از نگاه مدیران مادرید، دنی کارواخال هم درخشانتر از بازیکن سیتی عمل کرده بود.
اعتراض رسمی رئال مادرید با غیبت کامل در مراسم سال گذشته همراه شد؛ اقدامی که به نوعی اعتراض به رایگیری و نیز اتهام غیررسمی به یوفا بهعنوان عامل اصلی نادیده گرفتن ستارههای رئال تعبیر شد. با گذشت یک سال، این اختلاف هنوز پابرجاست و باشگاه هیچ تمایلی به آشتی نشان نداده است.
گزارش مارکا نشان میدهد که نمایندگانی از نشریه فرانس فوتبال، برگزارکننده توپ طلا، در ماههای اخیر به مادرید سفر کردهاند تا فضا را ترمیم کنند، اما این مذاکرات بینتیجه مانده است. حالا در آستانه مراسم امسال، نشانهای از تغییر موضع باشگاه دیده نمیشود.
برای رئال مادرید، توپ طلا دیگر ارزشی ندارد و به نظر میرسد غیبت دوباره در مراسم امسال، پیامی روشن برای برگزارکنندگان این جایزه خواهد بود.