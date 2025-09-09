اعلام اسامی داوران هفته نخست لیگ برتر فوتبال بانوان/ بی باک قاضی دیدار پرسپولیس

به گزارش ایلنا، اسامی داوران به شرح زیر است:

*جمعه ۲۱ شهریور

گل گهرسیرجان – سپاهان اصفهان

الهه سینکایی – ریحانه شیرازی – فاطمه صالح آبادی – غزاله عاطفی

ناظر: جمیله کشاورز

نماینده کردستان – ملوان بندرانزلی

وجیهه رافتی جوان بخت – صبا عیوضی – نازنین قربان‌پور – پرند پورمیرزابیگی

ناظر: افسانه هاشمی

سنگین ماشین ایستا البرز – پرسپولیس تهران

سحر بی‌باک – ژاله طوفانپور – ژیلا محرمی – سلاله جوادی

ناظر: انسیه خبازمافی‌نژاد

فرا ایساتیس کران فارس- پالایش گاز ایلام

زهرا رییسی – مرضیه بهداروند – نیلوفر محمدخانی – مینا کاظم پور

ناظر: سلطنت نوروزی

