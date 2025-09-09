خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

اعلام اسامی داوران هفته نخست لیگ برتر فوتبال بانوان/ بی باک قاضی دیدار پرسپولیس

اعلام اسامی داوران هفته نخست لیگ برتر فوتبال بانوان/ بی باک قاضی دیدار پرسپولیس
کد خبر : 1684032
لینک کوتاه کپی شد.

اسامی داوران قضاوت کننده در دیدارهای هفته نخست لیگ برتر فوتبال بانوان مشخص شد.

به گزارش ایلنا، اسامی داوران به شرح زیر است:

*جمعه ۲۱  شهریور

گل گهرسیرجان سپاهان اصفهان

الهه سینکایی – ریحانه شیرازی – فاطمه صالح آبادی – غزاله عاطفی

ناظر: جمیله کشاورز

نماینده کردستان ملوان بندرانزلی

وجیهه رافتی جوان بخت – صبا عیوضی – نازنین قربان‌پور – پرند پورمیرزابیگی

ناظر: افسانه هاشمی

سنگین ماشین ایستا البرز پرسپولیس تهران

سحر بی‌باک – ژاله طوفانپور – ژیلا محرمی – سلاله جوادی

ناظر: انسیه خبازمافی‌نژاد

فرا ایساتیس کران فارس- پالایش گاز ایلام

زهرا رییسی – مرضیه بهداروند – نیلوفر محمدخانی – مینا کاظم پور

ناظر: سلطنت نوروزی

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی