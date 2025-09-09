خبرگزاری کار ایران
​شوک بزرگ به پرسپولیس: احتمال جراحی رباط عمری

محمد عمری، ​ستاره تکنیکی پرسپولیس، در آستانه یک دوری طولانی از میادین قرار گرفته است.

به گزارش ایلنا، محمد عمری هافبک هجومی پرسپولیس که پس از پایان خدمت سربازی با وجود پیشنهادهای مالی قابل‌توجه به جمع سرخ‌پوشان بازگشته بود، در دیدار تدارکاتی اخیر این تیم مقابل مس رفسنجان دچار آسیب‌دیدگی از ناحیه رباط خارجی شد.

این در حالی است که عمری پیش از این به دلیل مصدومیت دو بازی ابتدایی فصل را از دست داده بود و امیدوار بود مقابل فولاد خوزستان به ترکیب بازگردد. اما آسیب جدید، نگرانی‌ها درباره وضعیت جسمانی او را افزایش داده و احتمال جراحی جدی مطرح شده است.

پزشکان تصمیم دارند پس از پایان التهاب فعلی، با انجام MRI در روز یکشنبه، وضعیت نهایی او را مشخص کنند. در صورت تأیید پارگی رباط، این بازیکن باید تحت عمل جراحی قرار بگیرد و حدود چهار ماه از میادین دور خواهد بود. در سناریوی خوش‌بینانه‌تر، او با شش هفته درمان می‌تواند دوباره تمرینات را آغاز کند.

